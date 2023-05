La reflexión vital de Eva Ruiz tras la experiencia de su intervención quirúrgica

La presentadora de La tarde, aquí y ahora, el veterano espacio de las sobremesas de Canal Sur, Eva Ruiz, expresaba en una entrevista a este periódico sus sensaciones tras su convalecencia de una delicada operación quirúrgica que la apartó del plató, y del contacto directo con el público, durante más de un mes. La compañera de Juan y Medio en las tardes de la cadena autonómica recibió el cariño de la audiencia y volvió a encontrarse con todo el equipo, con tantas muestras de aprecio.

Sus compañeros de cadena también le han mostrado su consideración mientras la presentadora malagueña aún tiene que reponerse del todo.

Eva Ruiz fue sometida a la extirpación del útero tras serle detectado un mioma después de semanas de molestias. Lo que era un asunto privado la presentadora ha querido compartir su experiencia para hacer visible este problema y servir de apoyo a otras mujeres que estén sufriendo esta dolencia o en algún trance similar que necesita de mucho apoyo de familia y amigos.

La conductora de la sección de las parejas junto a Juan y Medio en la mencionada entrevista hablaba de algunos de los casos con que se ha encontrado en su programa, historias personales que le han inspirado por lo ejemplar y también por lo dramático. Eva reclama el derecho de todos a rehacer la vida sentimental y a aspirar a contar con la estabilidad de una pareja.

Ella misma ha sido reservada con su vida privada pero a través de las redes le gusta mostrar sus sensaciones y pensamientos como los que vierte en un reciente tuit. Ante todo lo que está viviendo en esta semana, difícil y a la vez reconfortante por la respuesta de los demás, Eva compara su vida con un libro: "soy mi propio libro. Me reescribo, me subrayo, me agrego páginas, me arranco otras que duelen. Y dejo en blanco una última hoja. Siempre…". Es el párrafo de pensamiento que deja la malagueña. Una forma de entender el crecimiento personal y enfocar las experiencias de todo tipo a las que nos enfrentamos. Eso sí, Eva lleva siempre el optimismo por bandera y se decanta por mostrar el lado feliz de la vida. Quedarnos con lo bueno. Cada tarde lo observa en sus invitados.