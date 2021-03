Renata Zanchi, la 'top' de 'Zapeando'

Habla siete idiomas (italiano, inglés, alemán, francés, español, ruso y catalán), cuenta con 200.000 seguidores en Instagram y ya tenía experiencia en la televisión española, pues en 2011 colaboró en el programa Mucho que perder, poco que ganar, presentado por Anabel Alonso en La Sexta, cadena a la que ha regresado este curso de la mano de Zapeando.

Renata Zanchi es una top model italiana, graduada en Mediación lingüística y cultural por la universidad de Milán, que se convirtió el pasado septiembre en el primer fichaje internacional del programa presentado por Dani Mateo. Tras encontrar el éxito desfilando en pasarelas de todo el planeta, la modelo de 38 años, "adicta al mundo del fitness y al estilo de vida saludable" –como ella misma se define en su web–, decidió probar suerte en el mundo de la televisión.

La carrera de Renata Zanchi comenzó en el mundo de la moda. Con sólo 14 años debutó como modelo para varias revistas, como Vanity Fair, y con 15 se subió a la prestigiosa pasarela de Milán. En aquel momento fue nombrada Newcomer Model of The Year, que la acreditaba como la mejor debutante del sector en aquel momento.

Tras su incursión en La Sexta junto a Anabel Alonso, Zanchi coincidió con Dani Mateo en El Intermedio international edition, aunque este trabajo suyo pasó casi desapercibido por las bajas audiencias que cosechó el programa en los fines de semana de la cadena de Atresmedia.

Tras su debut televisivo en España se mudó a Estados Unidos, donde encontró trabajo como colaboradora en la cadena ESPN, un canal dedicado al deporte.

En la actualidad, en esta segunda etapa en nuestro país, se encarga de una sección de Zapeando bastante alejada de lo que el espacio tiene acostumbrados a sus seguidores, ya que la colaboradora habla de música.

A lo largo de seis meses desempeñando este papel, la modelo italiana ha tenido tiempo de hablar de muchos temas relacionados con la actualidad musical, pero fue una intervención sobre el grupo One Direction lo que la convirtió en viral.

Tras los comentarios de varios de los compañeros de mesa de Zapeando, los fans de la boyband se tomaron a mal sus afirmaciones. Al hablar del éxito de Harry Styles durante el año 2020, dio la sensación que menospreciaban al resto del grupo.

Al ver una foto de los chicos de One Direction comenzaron los comentarios y chistes. "Con esos peinados, sus camerinos debían oler a peluquería de señora mayor", dijo Valeria Ros. "Olía a laca Nelly", apuntaba Dani Mateo, y Quique Peinado añadía que si no se tenía pelazo no se podía pertenecer a una boyband. Como era de esperar, Twitter se llenó de comentarios negativos hacia Zapeando y su equipo.