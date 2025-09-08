'La Revuelta' va "a por la audiencia nórdica" en su regreso de hoy

En su duelo con El Hormiguero David Broncano no contaba con algo que le había sucedido en años anteriores aunque estuviera en una plataforma de pago:la paulatina marcha de pública, agotados por un formato que fue declinando con los meses. Las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se reaniman y se abre n nuevamente para La Revuelta, con la intención de aportar novedades y retoques al programa fundamental de la parrilla de La 1, a las 21.50 tras el Telediario 2, ahora con Pepa Bueno.

Ya en la promoción de esetos últimos días La Revuelta ha bromeado a que ha liderado “algunos días”, pero la crisis de audiencia de esta primavera realmente fue alarmante. El duelo con Antena 3, misión encomedada directamente con el Gobierno para atacar a la cadena crítica con la Moncloa, se antoja desigual. En este caso desde el primer día. La Revuelta regresa sin anunciar, por ejemplo, qué invitado tendrán en esta noche.

Broncano, con look rubio, y el equipo de su productora, Encofrados Encofrasa, y de El Terrat, se pone en marcha. El último acto antes de esta vuelta ha sido la recogida del galardón en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, este sábado, en el que recibieron el galardón por su “cercanía al público joven, su visión fresca de la actualidad y su enfoque innovador y arriesgado”. El núcleo duro permanece: Ricardo Castella y Grison como réplica al presentador, y las apariciones de Jorge Ponce, subdirector del programa, de Sergio Bezos, portavoz del público, y Lalachus, que contará con más presencia en este formato, propuesta de la dirección de la cadena.

La Revuelta terminó primera temporada con una media de 13,6% de cuota (10,6% en junio) y 1,71 millones de espectadores de media. Ahora van “a por la audiencia nórdica”, como chiste de que están muy tranquilos con el desarrollo de la primera temporada y de cómo enfocan esta continuación.