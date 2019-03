Los secuestradores venezolanos abren 'Pasaporte Pampliega'

El reportero Antonio Pampliega regresa hoy con nuevos trabajos de investigación a las noches de Cuatro. El periodista que estuvo casi un año cautivo en Siria incluso se enfrentará a sus propios fantasmas y se las verá con otros secuestradores en esta temporada para conocer qué hay detrás de este tipo de negocios crueles.

En las nuevas ediciones de Pasaporte Pampliega, los jueves a las 22.45, el reportero entrevistará a sicarios colombianos, se infiltrará en el Ku Klux Klan en Estados Unidos y viajará a Afganistán para mostrar los matrimonios concertados de niñas, entre otros reportajes de la nueva etapa.

Al haber sido secuestrado en Siria las autoridades estadounidenses pusieron difícil el acceso al país a Pampliega para su trabajo sobre el racismo.

“Empiezo la temporada enfrentándome a mis miedos y mis fantasmas, esto es: secuestros. Abrimos el programa con una imagen inédita, que no se ha visto jamás en televisión: soy yo, siendo grabado por Al Qaeda, mientras me están obligando a leer una nota. Es un vídeo que yo no había visto nunca y es una forma de dar un paso al frente y de ser consciente de lo que me pasó durante esos 299 días de secuestro en Siria”, explica Pampliega a raíz del reportaje que se verá esta noche sobre bandas de secuestradores venezolanos.

“Este primer programa supone una prueba de fuego para mí, porque por primera vez me puedo sentar delante de un secuestrador y preguntarle por qué hacen lo que hacen, mirarle a los ojos y decirle: Yo he estado secuestrado por gente como tú y dejarle sin palabras”, subraya.

El programa de la productora Cuerdos de Atar, el reportero también viajará a México para mostrar el día a día en Los Cabos, la ciudad más peligrosa del mundo.