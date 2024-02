¿Qué tengo que hacer para poder seguir viendo Gol Play?

Febrero es un mes de importantes cambios en las televisiones españolas en abierto con el adiós definitivo de las emisiones en calidad estándar (o SD) en la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con el cambio hacia las emisiones únicamente en alta definición (tanto HD como Ultra HD) también se dejarán atrás algunos canales que contaban únicamente con señal SD y no con su alternativa con mejor definición.

El caso de GOL PLAY

La cadena especializada en fútbol en abierto y otros deportes (además de series y películas) GOL TV o GOL PLAY, su nombre actual, es una de las cadenas siguen sin tener una señal HD en abierto antes del apagón de la TDT. Sin embargo pasarán a emitir en HD el mismo día 14 de febrero, según ha informado Mediapro al medio ADSLZone. Este es el día en el que está previsto que se despidan gran parte de las señales de calidad estándar, aunque las distintas cadenas dejarán de emitir en su canal SD en distintos puntos del mes.

El tipo de cambio de SD a HD que realizará GOL PLAY hará que, en principio, no sea necesario que los usuarios hagan nada, ni reordenar y buscar entre los diversos canales. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que hay dispositivos que no cuentan con compatibilidad con la señal en HD, algo fundamental para poder seguir viendo los canales de TDT a partir del apagón. Se trata de los televisores que tengan 10 o más años de antigüedad, que están pensados para retransmitir en SD. Por otra parte, si se ven los canales de la TDT como GOL PLAY desde plataformas que cuentan con su propio decodificador lo más probable es que el apagón no afecte a este tipo de usuarios.

GOL PLAY es el único canal que emite La Liga española en abierto, con un partido semanal. Sus espectadores pueden ver también un partido de la Europa League por jornada y partidos en abierto de la Liga F de la Primera División de fútbol femenino de España.

Este febrero tendrá lugar el abandono definitivo de la calidad estándar en la televisión española, un proyecto del Ministerio para la Transformación Digital que tenía fecha para enero del año pasado, pero que finalmente su aplicación se ha retrasado unos 13 meses.