'The Cuphead Show': La serie de animación anuncia fecha de estreno en Netflix

Anunciado en 2021, The Cuphead Show, es decir, la serie para televisión basada en el icónico juego de plataformas Cuphead llegará al catálogo de Netflix el 18 de febrero. Producida por Studio MDHR contará con 11 episodios en su primera temporada y explorará la relación entre los hermanos, además de sus conflictos con otros personajes. En el equipo de producción destacan: CJ Kettler, en representación de King Feature, los creadores del videojuego, Chad y Jared Moldenhauer, y la producción de Dave Wasson y Adam Paloian.

Hacer tratos con el Diablo

"Basado en el premiado juego, The Cuphead Show sigue las desventuras únicas del adorable e impulsivo pícaro Cuphead y su cauteloso, pero fácilmente influenciable hermano Mugman", relata la ficha de la producción. En el videojuego, que se hizo famoso entre otras razones por su dificultad y por traer un estilo de dibujo que remite a la animación clásica de la década de 1930, dos hermanos se ven obligados a hacer negocios con el Diablo.

En el caso de la serie de animación de Netflix, tendremos una combinación del original y nuevos elementos. Estéticamente, The Cuphead Show sigue una propuesta similar a la de los juegos, los personajes y escenarios en alta definición, pero obviamente, se trata de una producción para otro medio y necesita de algún extra. Para su versión original contará con las voces de los actores Tru Valentino (Fast & Furious - Asphalt Spies) como Cuphead y Wayne Brady (Black Lightning) como King Dice. En junio de 2021 se lanzó el primer teaser de la serie animada y ahora la cadena lanza un nuevo tráiler que muestra a los personajes en Inkwell Island, enfrentándose a algunos villanos, entre ellos The Devil y su mano derecha, el King Dice.

Adaptaciones de Netflix

La relación de Netflix con las adaptaciones de juegos es sobresaliente en la mayoría de los casos. Recientemente, por ejemplo, se ha estrenado Arcane, una serie ambientada en el universo League of Legends que se ha ganado el cariño tanto de los seguidores del título, como de mucho público que no lo ha jugado en su vida. Aún más atrás, no hay forma de olvidarse de Castlevania, la magnífica serie inspirada en la franquicia de Konami. Sorprendentemente, estamos hablando de una de las mejores adaptaciones de juegos de la historia, con excelentes personajes, animaciones impresionantes y una historia inolvidable. En todo caso, los episodios de Cuphead Show llegan a Netflix el 18 de febrero, mientras que el juego está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC