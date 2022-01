Los Token no fungibles de Konami disparan su precio de reventa horas después de subastarse

La subasta NFT (token no fungible) de Konami, que celebra los 35 años de la serie Castlevania, superó todas las previsiones con 14 artículos dispuestos a la venta entre imágenes digitales, vídeos y gifs adquiridos por 13 compradores. Los precios de venta originales oscilaron entre 2,2 y 7,718 Wrapped Etherium (WETH, una variación más barata de Etherium), equivalentes a 7.170 y 25.154 dólares estadounidenses respectivamente.

La reventa no se hace esperar

Ahora, tan solo unos días después, los artículos vuelven a estar a la venta, pero a unos valores mucho más altos. El artículo más barato de la subasta, Castlevania - Dagger VS Frankenstein & Igor, se adjudicó por 7.170 dólares y actualmente se puede adquirir por 162.967 dólares, casi 23 veces el precio pagado a la casa de software.

Al comprar los tokens no fungibles, los compradores originales no solo obtuvieron la propiedad de los artículos, sino que sus nombres también aparecerán en el sitio web de Konami. Ahora que se han asegurado de que sus identidades serán "inmortalizadas" en la historia de la importante factoría nipona, ya que tan solo se mantendrán los nombres de los adjudicatarios originales y no de los compradores posteriores (aunque estos sean los legítimos nuevos propietarios de los NFT), algunos de ellos están tratando de revender los productos con márgenes de beneficios desorbitados.

Castlevania NFT a la venta a precios altísimos

Inicialmente comercializados con WETH, una moneda digital más accesible, algunos de los artículos regresan pocas horas después a los portales de venta y, siete de ellos, para ser más concretos, ahora se ofrecen a cambio de cientos de miles de dólares. Si nos acompañas, a continuación, puedes comprobar la brutal diferencia entre el dinero pagado en la subasta y el nuevo precio de reventa de los tokens conmemorativos de Castlevania.

Castlevania - Dagger VS Frankenstein & Igor

Precio original: 7.170,57$

Precio actual: 162.967,50$

Castlevania III: Dracula's Curse (Family Computer ver.)

Precio original: 9.386,93$

Precio actual: 325.935.00$

Castlevania III: Dracula's Curse (Nintendo Entertainment System ver.)

Precio original: 8.898,03$

Precio actual: 325.935,00$

Castlevania II: Simon's Quest (Family Computer ver.)

Precio original: 8.474,31$

Precio actual: 257.488,65$

Castlevania - Holy Water VS Dracula

Precio original: 9.904,40$

Precio actual: 224.895,15$

Castlevania - Boomerang VS Death

Precio original: 8.624,24$

Precio actual: 146.670,75$