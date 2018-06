Las cinco series de TVE que censuró Sánchez

El ya ex presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, no tiene problemas en contratar hasta última hora decenas de telefilmes alemanes, tremendistas o merengosos, para La 1. Otro asunto son los encargos de producción propia de sus antecesores, metidos en un cajón desde hace años. La administración del PP entró en tromba en junio de 2012 tras el período de interinidad post-Oliart y el equipo de Lepoldo González-Echenique no disimuló en sus ceses y en las censuras de mandar al trastero la segunda temporada de la serie La República, promocionada en antena, presentada en festivales, y de la que no se volvió a saber. Sánchez, relevo de mano dura de aquel Echenique del PP, no ha tenido complejos en señalar que para esta serie y otras producciones boicoteadas no habría nunca momento. El equipo que salga del decreto ley de renovación de RTVE (una cúpula interina que vendrá a relevar a este otro consejo interino), tiene producción propia para encarar el último trimestre del año sin tener que encargar nada. Y no sólo por la hipotecadas renovaciones de Hora punta o Centro médico, rechazadas por la audiencia.

La segunda temporada de 14 de abril. La República guarda el sueño de los justos y cuando se programe se percibirá que de siete años hacia acá la ficción española ha evolucionado más de lo que pensábamos. Esta ficción de Diagonal (Isabel, La catedral del Mar) en los años 30 era secuela de un gran éxito en el prime time, La Señora. Los dramas románticos en tiempos convulsos contaron con 13 episodios más estas 17 entregas que siguen inéditas, con los andaluces Félix Gómez y Verónica Sánchez, Mariona Ribas y Alejo Sauras. La censura contra esta serie es un tanto incomprensible. Su 'peligro' parece ser la alusión de personajes o sucesos que resultan non gratos para los dirigentes del PP. Algo parecido sucedió cuando se iba a reponer Amar en tiempos revueltos. La edición de las palabras y nombres boicoteados hizo imposible rescatarla en antena en 2013. Como si estuviéramos en 1975.

La dirección de RTVE quiso reponer 'Amar en tiempos revueltos' con una edición censurada

RTVE también tiene en un cajón desde el año 2011 la miniserie de Boomerang (El tiempo entre costuras) Tres días de abril, una narración de las elecciones de 1931 y los sucesos que precipitaron la caída de la monarquía. Ginés García Millán, que ya dio vida a Suárez en su serie biográfica para Antena 3, encarna al defenestrado Alfonso XIII.

Junto a la cadena vasca ETB la corporación nacional coprodujo La Conspiración, telefilme del premiado Pedro Olea y guion de Elías Querejeta, sobre el golpe de estado de julio del 36 desde el punto de vista del general Mola. La ETB ya la estrenó en 2012. La autonómica vasca también participó, y estrenó en 2011, El precio de la libertad, miniserie biográfica sobre Mario Onaindía, político que tras pasar por ETA recaló en las filas de Euskadiko Ezquerra y posteriormente en el PSOE. Ana Murugaren dirigió esta ficción crítica con la violencia etarra. Quim Gutiérrez encarna al senador socialista al que el propio actor pone de gran ejemplo de valedor por la paz.

La cadena regional TV3, antes de caer sin disimulos en la deriva indepedentista, coprodujo con TVE una miniserie sobre refugiados republicanos en el frente de la II Guerra Mundial, Tornarem (Volveremos). Se estrenó en Cataluña en 2012 y ha permanecido literalmente en el olvido por los despachos de Prado del Rey.