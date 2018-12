Ocho series para hacer un maratón en este puente

Esta es la serie de Julia Roberts, una funcionaria ministerial que ya había dejado atrás su trabajo en la agencia que reciclaba a los soldados estadounidenses que regresaban de las guerras. Un mundo más oscuro de lo que podía imaginarse con cierta dificultad para la digestión del espectador. Surgió de un podcast que fue un fenómeno en Estados Unidos y Roberts no quería perderse la oportunidad. Con una temporada de 10 episodios es para ver al menos de dos atracones por la tarde.

En esta meta volante hacia la Navidad, el puente de la Constitución se convierte en un momento para ponerse al día en cuestión de ficciones. Por algún lado habrá que hincar el diente. He aquí una selección entre géneros, plataformas y puntos de vista. Un grupo de series para un atracón para un día de estos (con sus noches).

...Y muchas más

Hay otras recomendaciones para aquellos que no se han animado nunca a un atracón de series y empiezan a brujulear por las plataformas. En Netflix se halla un tesoro de ambientación como The Crown, biopic de Isabel II que se ha venido rodando su continuación en nuestra tierra. Están también las tres temporadas de Narcos a las que se les ha sumado Narcos México, con la que se ha bajado el listón. Es lo que le sucede también a la segunda temporada de la comedia Vergüenza en Movistar +, recién estrenada. En terror, Castle Rock; en drama las cuatro temporadas de The Affair...