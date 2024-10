Estas son las claves de la excitante serie que estrena Atresplayer

Atresplayer suma una nueva serie a su amplio catálogo. ¿A qué estás esperando? es la adaptación de las exitosas novelas Tampoco te pido tanto y ¿A qué estás esperando? de Megan Maxwell. Se trata de una comedia erótico-romántica que explora las contradicciones sobre el amor a través de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia. Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz encabezan el reparto de una ficción que ya está disponible para su visionado en Atresplayer antes de su estreno en abierto en Antena 3.

–¿Qué impresión os ha causado la primera lectura de guion de la serie?

–Adriana: Lo bien que está adaptada si tomamos como referencia los libros de Megan Maxwell. Está muy conseguido porque no es fácil adaptar dos libros a ochos capítulos de una serie.

–Rubén: No me había leído el libro todavía, pero el guion me gustó mucho con los diálogos muy reales. Me enganchó el final del primer capítulo, me parece muy potente de manera visual.

–¿Conocíais las novelas de Megan Maxwell en las que está inspirada esta nueva serie de Atresmedia?

–Adriana: Sí las conocía. Es una escritora que tiene mucho éxito y el reconocimiento internacional de la crítica literaria.

–Rubén: No. Solo me enteré de la historia cuando me propusieron el proyecto.

–¿Habéis coincidido en algún otro proyecto o es la primera vez que trabajáis juntos?

–Adriana: No, es la primera vez.

–Rubén: Estuvimos a punto de hacer una película cubana, pero al final el proyecto no salió.

–¿Cómo definiríais a vuestros controvertidos personajes, Sonia y Can?

–Adriana: En el caso de Sonia es una mujer valiente, con mucho humor en la vida, que no se calla las cosas. Ella se enfrenta a todo lo que le viene, siempre con buena cara. Es un perfil de mujer actual, con la que podrían identificarse muchas mujeres.

–Rubén: Can es un chico terrible que hace lo que le da la gana mientras sus padres no están controlándole. Tiene una vida bastante liberada, lo bonito del personaje es el cambio que atraviesa hasta lograr el compromiso. Es un hombre relajado y cristalino. Es un tipo que no tiene muchos secretos, excepto que suele acudir al sitio de intercambio de parejas. Lo más destacado de Can es el viaje que atraviesa tras conocer a Sonia, un hecho que cambiará su vida.

–Pese a las diferencias que se atisban en la primera escena que transcurre en un ambiente familiar, Sonia y Can tienen muchos puntos en común. ¿Qué pensáis?

–Adriana: Sí, se parecen mucho. Ambos entienden el sexo por igual y juegan con las personas con las que se acuestan. Pero cuando Sonia conoce a Can se percata de que ambos juegan la misma partida de ajedrez en la vida. Lo interesante es comprobar quién puede más en esta partida.

–Rubén: El tema es que él no es consciente de lo que se parece a ella en ese primer encuentro que mantienen. Sonia le pone un espejo delante para decirle esto es lo que te gusta. Can reconoce en Sonia cosas que le gustaría hacer y que le generan mucha curiosidad.

–¿Habéis interpretado a un personaje similar a Sonia y Can en alguna otra serie o en el cine?

–Adriana: No. Para mí ha sido un reto por todo lo que conlleva.

–Rubén: En mi caso sería bastante arriesgado (risas). Siempre he oído hablar de este tipo de personajes y ha sido un reto bonito.