"No caigo bien, y lo tengo que aceptar". Marta López resumía con estas palabras el palo que le dio la audiencia en Supervivientes, que la expulsó dos veces: una a Playa Destierro y, minutos después, definitivamente del concurso. La 'ex Gran Hermano' no empezó con buen pie su camino en el reality más duro de la televisión y su final parecía estar escrito. Su fichaje por el programa era una oportunidad para demostrar cómo es ella realmente tras un año duro en el ámbito personal, fundamentalmente por estar en el punto de vista tras el escándalo de Alfonso Merlos, el Merlos Place, y su expulsión de Sálvame tras contagiarse de coronavirus y no advertirlo a sus compañeros, pero no ha podido ser.

Su primera enemiga era, precisamente, Melyssa Pinto, con la que supuestamente le fue infiel Merlos cuando salían juntos. "Has ganado", le dijo Marta a Melyssa en La Palapa tras conocer que era ella quien se iba a Playa Destierro por decisión de los espectadores. A Melyssa la apodó 'La Palmera': "Eres una palmera. Llevas un mes de vacaciones", le reprochó. Pero Gianmarco tampoco era santo de su devoción. 'El Leñador', como le puso de nombre por jactarse de que cortaba mucha leña, según ella tampoco daba un palo al agua. El televoto expulsó a Marta, para alegría de Melyssa y de Gianmarco. Y para tristeza de Olga Moreno, que fue la única que lloró su marcha. "Aunque solo sea por haberte conocido a ti, habrá valido la pena venir a la isla", se despidió de la mujer de Antonio David. Tomó rumbo a Playa Destierro -cuya existencia conoció tras su expulsión–, donde le esperaban Palito Domínguín y Lola. Fue el preludio a su adiós para siempre.

Las numerosas discusiones por todo con los que en un principio partían como sus amigos le ha desgastado. Ese hecho, sumado al hambre y el agotamiento, ha hecho que su carácter se intensifique y la audiencia le penalice. La decisión estaba entre Tom Brusse, Omar Sánchez y Marta, que se jugaban el traslado a Playa Destierro. La audiencia optó porque Omar, novio de Anabel Pantoja, fuera la persona que siguiera en la isla.

Los espectadores han decidido que el segundo expulsado definitivo de Supervivientes 2021 sea... ¡¡MARTA LÓPEZ!!🔵 #SVGala5 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Ik6vSrs5FQ — Supervivientes (@Supervivientes) May 6, 2021

"Me da mucha pena, tenía mucha ilusión pero tengo que asumir que a la gente no le caigo bien o no le he gustado y es lo que hay. Es un palo. ¿Tú sabes las ganas que tenía y el empeño que he puesto? Pero no gusto", dijo tras ser convertirse en la segunda expulsada, después de Antonio Canales. "Marta, me da mucha pena que abandones el concurso tan pronto. Precisamente por eso no es justo que te trates así. Has sido una muy buena concursante de Supervivientes 2021", le dijo como consuelo Jorge Javier Vázquez.

La sombra del tongo en las pruebas salpica de nuevo a Supervivientes después de que Twitter se haya inundado de acusaciones de trampa tras comprobar que Olga Moreno tocó el palo central de la noria cuando supuestamente no se podía y, además, sus piernas también rozaron el agua. A pesar de esto, la mujer de Antonio David Flores se erigió como líder frente a Melyssa Pinto.

La 'Noria salvaje' es una prueba que consiste en aguantar tu propio peso y mantenerte sujeto -con brazos y piernas- a una estructura de madera que no para de girar y gana quien aguanta mayor tiempo. Con todo, las dos concursantes han repetido el mítico encuentro que mantuvieron Sofía y Logan en Supervivientes 2018, aguantando seis largos minutos tras los cuales se ha desatado la polémica. Y es que, como se puede comprobar en el vídeo, en un momento dado Olga perdió el equilibrio y soltó sus piernas tocando el agua. Un lamento de la presentadora en Honduras, Lara Álvarez, pudo confundir a Melyssa que también soltó parte de su cuerpo. No obstante, la organización del programa no paró el desafío, así que la malagueña logró colocarse de nuevo en la barra mientras que la ex pareja de Tom Brusse cayó definitivamente al agua. Valorando que las normas son para cumplirlas, y más en un reality, los espectadores criticaron que Olga tocara el agua mucho antes que su contrincante y, sin embargo, la organización pasó por alto ese detalle.