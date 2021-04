Supervivientes 2021 vivió el jueves por la noche la primera gala de expulsión de la temporada. Entre voto y voto, llamó la atención la complicidad entre Antonio Canales y Olga Moreno. Jorge Javier Vázquez no se pudo resistir y le preguntó directamente al bailaor. "¿Antonio tú eres amigo de Fidel Albiac?", soltó el presentador. "Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él, ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño", aclaró Canales. El artista se detuvo aún más en su explicación: "Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida. Luego no he vuelto a tener relación con él".

Pero Jorge Javier quería saber más: "¿Pero él estuvo viviendo en tu casa?" El superviviente lo negó: "No, cuando tuvieron un accidente de coche estuvimos todo el día en mi chalet y hablando. Cenamos en casa pero luego ellos se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David y Rocío (Carrasco)".

Olga Moreno también entró en la conversación y le animó a contar cómo era su marido. "A mí me cae muy simpático (Antonio David Flores) y aunque mucha gente piensa que es un sobrado luego tiene el corazón muy niño. Fui la primera persona a la que Rocío le contó que se había enamorado del guardia civil. En casa sí he tenido a Ro y al niño, pero a Fidel no es tanto trato, solo que conozco a su familia", detalló.

Lola, la primera eliminada de 'Supervivientes'

Lola se convirtió en la primera concursante eliminada del reality tras no salvarse de la nominación y ahora es la primera habitante de Playa Destierro, donde vivirá sola hasta que un nuevo superviviente llegue allí y la audiencia decida quién quiere que continúe en Supervivientes.

Esta semana los nominados son Tom Brusse, Melyssa Pinto, Alejandro Albalá y Antonio Canales.