Morón y Sevilla capital celebran los cerca de 1,5 millones que deja la Lotería de Navidad en la provincia

El responsable de la administración de lotería nacional 'El Búho de la Fortuna', en Morón de la Frontera, Rafael Valladares, con dos números premiados.

La suerte sonrió, aunque solo a medias, a la provincia de Sevilla en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este lunes 22 de diciembre. A pesar de que los grandes premios pasaron de largo, el sorteo ha dejado cerca de 1,5 millones repartidos, exclusivamente, en Morón de la Frontera y Sevilla capital como principales focos de la fortuna, gracias a la venta de terceros, segundos y varios quintos premios en administraciones y establecimientos comerciales.

Uno de los puntos más destacados se localiza en Morón de la Frontera, donde la administración de Lotería Nacional El Búho de la Fortuna, situada en la Avenida de la Asunción número 4, ha repartido 50.000 euros correspondientes a un décimo del tercer premio, el número 90.693. A esta cantidad se suman 6.000 euros más gracias a la venta de un décimo del número 77.715, agraciado con el tercer quinto premio del sorteo.

En la misma localidad, la administración Lotería Giralda de Oro, ubicada en la calle Giralda número 1, también ha resultado agraciada con un décimo del 77.715, repartiendo otros 6.000 euros. Además, la administración El Gallo, situada en pleno centro del municipio, junto al Ayuntamiento y la iglesia de San Ignacio de Loyola, ha repartido una serie completa del quinto premio 25.412, lo que supone 60.000 euros, a razón de 6.000 euros por décimo.

La capital ha sido el otro punto donde se ha repartido suerte. En la calle Ciudad de Montilla número 3, la papelería Tharsis ha vendido un décimo del tercer premio, el 90.693, dejando 50.000 euros más en la ciudad.

En el barrio de Triana, la administración Lotería Altozano, situada en la calle San Jacinto número 17, ha vendido diez billetes del segundo quinto premio, el número 60.649, repartiendo 60.000 euros en total. Este establecimiento vuelve a estar de enhorabuena, ya que es el tercer año consecutivo que reparte suerte en el Sorteo de Navidad.

Uno de los premios más cuantiosos ha llegado con el séptimo quinto premio, el número 41.716, cantado a las 13:25 horas en la novena tabla. En este caso, Sevilla capital ha concentrado una parte muy importante del premio, con la venta de 100 décimos en la administración número 58, situada en la calle Ingeniero La Cierva, lo que ha supuesto un reparto de 600.000 euros entre sus afortunados poseedores.

El broche de oro lo ha puesto el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha dejado 500.000 euros en la tienda de Bimba y Lola de la calle O’Donnell, en pleno centro de Sevilla. Seis empleadas habían adquirido participaciones de diez euros, por lo que cada una ha sido agraciada con 62.500 euros, mientras que una de ellas, que compró un décimo completo, recibirá 125.000 euros. A esta cifra habría que sumar los premios repartidos en otras cuatro tiendas de la misma marca distribuidas por la ciudad.

De este modo, el Sorteo de Navidad vuelve a cumplir con su tradición de repartir alegría y alivio económico en la provincia de Sevilla, donde la suerte ha llegado a cuentagotas pero ha dejado una estampa de celebración en administraciones, comercios y hogares en plena antesala de las fiestas navideñas.