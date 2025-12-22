Regla Peinado, la lotera de la administración 40 en Triana que ha repartido un quinto premio: "Hemos tenido la suerte de hacerle la Navidad mejor a alguien"

La suerte ha vuelto a sonreír a Triana en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El número 60649, agraciado con un Quinto Premio, ha sido vendido en la Administración de Loterías número 40, situada en la calle San Jacinto 17, repartiendo alegría e ilusión entre varios afortunados. En total, se ha vendido una serie completa, lo que supone diez décimos premiados, aunque no a una sola persona.

Tal y como explicó Regla Peinado, lotera al frente de la administración, el premio ha estado "muy repartido". Gracias al sistema de contabilidad, han podido comprobar que los décimos se vendieron por ventanilla en distintos momentos del año: algunos en julio, otros en septiembre y el último, incluso, el día previo al sorteo. "El último día también tuvo suerte", comentaba Peinado con una sonrisa, destacando ese componente casi mágico que cada Navidad acompaña al sorteo.

La responsable de la administración reconocía que no saben exactamente quiénes son los agraciados, pero sí que el número no era especialmente habitual entre sus clientes. "No ha entrado en Navidad nada más, ha sido un salpicado", señalaba, subrayando que, aun así, han tenido "la suerte de hacerle la Navidad mejor a alguien", algo que les llena de satisfacción tras años de trabajo.

El 60649 es el número que ha sido premiado con 60.000 euros en cada serie / Carolina Rojas

El momento de enterarse del premio fue, como suele ocurrir, una mezcla de sorpresa y confirmación. Regla Peinado relató que vio por internet que el número había sido premiado y, poco después, comenzaron a recibir llamadas de los medios preguntando por la cuantía y los décimos vendidos. Al comprobarlo en el sistema, confirmaron que se trataba de diez décimos premiados con un Quinto Premio.

Más allá de la alegría del momento, la lotera aprovechó para lanzar un mensaje reivindicativo. Dedicó el premio a todos sus compañeros del sector, recordando que las comisiones llevan 20 años congeladas y que muchos atraviesan una situación complicada. También tuvo palabras de apoyo para los 56 compañeros de concesión que luchan para que la administración de Loterías no deje de ser pública. Un premio que, además de repartir dinero, vuelve a poner en valor el esfuerzo silencioso de quienes cada día venden sueños desde el otro lado del mostrador.