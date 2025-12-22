La zona de Santa Justa ha recibido este lunes 22 de diciembre de 2025 una parte del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025. Un décimo del número 90693 ha llegado a la administración de Lotería de la papelería Tharsis, según relata su responsable, Iván Martín, que asegura que se enteró “a través de la prensa”.

“Estoy muy contento, no me lo esperaba. Me he enterado a través de la prensa”, explica Iván Martín al contar cómo conoció que la suerte había pasado por su punto de venta en Santa Justa. El responsable detalla además que el décimo premiado fue adquirido “a través de una máquina” y que desconoce quién es la persona agraciada: “Aún no ha aparecido por aquí, pero ojalá este número hubiese sido el número de todo el barrio”.

El tercer premio del Sorteo de Navidad 2025 está dotado con 500.000 euros la serie y 50.000 euros al décimo. En esta edición, el premio ha recaído en el 90693, un número que, según se indica, fue cantado por los niños de San Ildefonso a las 11:11 de este lunes 22 de diciembre de 2025. El reparto del tercer premio también deja una cifra destacada: 26 millones de euros han ido a parar a Santa Fe, en Granada. En paralelo a ese foco, el premio se ha extendido por distintos puntos de Andalucía, donde varias localidades han resultado agraciadas con el mismo número.

Localidades andaluzas premiadas con el 90693

En Santa Justa, el paso del tercer premio se concreta, de momento, en un décimo vendido en la papelería Tharsis y en la expectativa de que aparezca la persona agraciada. Mientras tanto, queda la frase que resume el sentir de muchos: “ojalá este número hubiese sido el de todo el barrio”.