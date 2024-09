'The Floor', el interesante concurso que debes conocer y que se incorpora a La 1

Concursantes del formato 'The Floor'

TVE ha adquirido el formato The Floor, nacido en la luxemburguesa RTL y que es un animado concurso de conocimientos, de lo que siempre se llamó cultura general, donde pesan mucho los ingredientes de la ambición y del control de nervios. Pasó un tanto de largo por Antena 3 en el verano del 23 y le faltó un tanto de fortuna con la audiencia porque lo tiene todo para que sea una propuesta entretenida e interesante. Entre tanto contenido prescindible en La 1 puede ser una sorpresa si se sabe promocionar y programar.

The Floor es una batalla de duelos continuos entre un centenar de concursantes que ocupan una parcela del centenar de casillas en que está dividido el tablero que ocupa todo el plató. Cada participante defiende un tema en el que es especialista y para ir ganando terreno a los demás tiene que ir retándoles con esos otros temas de los que ellos son expertos. Cada victoria permite sumar el territorio del otro hasta que, de duelo en duelo expansionista, sólo queda un único concursante:el ganador de los 100.000 euros, mil por cada plaza que ha ido siendo ocupada.

Este coliseo televisado se convierte en un culebrón incesante que recorre materias de todo tipo y pelaje: capitales de países, cacharros del hogar, actores y actrices de cine de distintas décadas, Eurovisión o personajes de videojuegos. Un concurso efectivamente familiar e intergeneracional, transversal, que da cabida a todos. Hay incluso momento para las historias personales, según las solidarias intenciones de bastantes aspirantes.

The Floor, que no cuajó en la cadena más vista (fue programado en vacaciones), lo tiene complicado en su reválida en una cadena con bastante menos fidelidad. Pero las ecuaciones que tiene la televisión no son exactas. RTVE ha acertado con darle una oportunidad. Y viendo la promo a de El gran premio de la cocina incluso se ha acertado con el fichaje de la recuperada Lydia Bosch.