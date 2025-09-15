'The Studio' y 'Adolescencia' unos premios Emmy previsibles para una gala sin impactos

Evan Goldberg y Seth Rogen, creadores y productores de 'The Studio' con el Emmy a mejor comedia

La comedia de Apple TV The Studio se ha alzado este lunes con tres galardones y en total, como los Emmy técnicos, suma un total de 13 premios convirtiéndose en la serie más laureada esta 77.ª edición de los premios de la Academia de la TV estdounidense, celebrado en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La serie de urgencias médicas The Pitt se alzó como mejor drmana y la miniserie británica de Netflix Adolescencia, el galardón en este formato corto de ficciones.

Nate Bargatze se encargó de una gala perezosa en ritmo y falta de impectos. Todo lo contrario de lo que pregona la galardonada sátira sobre la industria de Hollywood, The Studio, que se ha convertido en el título más premiado del año. En esta madrugada de lunes, hora española, se alzó con los premios de mejor comedia, mejor actor de comedia para su creador y protagonistas, Seth Rogen, y mejor dirección, tambien de Rogen, que escribe esta serie junto a Evan Goldberg.Rogen igualó así el récord de más premios Emmy ganados por una sola persona en una noche, uniéndose a Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) y Dan Levy (2020) con cuatro estatuillas en una sola edición.

Jean Smart se llevó su cuarto Emmy al alzarse con el premio la mejor actriz de comedia por la cuarta temporada de Hacks y su compañera de reparto, Hannah Einbinder, con su discuros pro-Palesetina, ganó el premio a la mejor actriz secundaria en una serie de comedia.

Otra de las grandes triunfadoras fue Adolescencia, la miniserie británica de Netflix sobre un niño de 13 años acusado de matar a una compañera de instituto se llevó ocho premios incluyendo el de mejor miniserie o telefilme, mejor actor en esta categoría para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para Owen Cooper. En la gala de este lunes recogió seis de esos ocho galardones en total.

A sus 15 años, Cooper, que competía por el premio entre otros con el actor español Javier Bardem nominado por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, se ha convertido en actor más joven en ganar un Emmy .

En el apartado de miniseries también destacó El Pingüino, el spin-off de 'The Batman' emitido por HBO Max, que contaba con ocho premios en los Emmy Creativos, se hizo con el galardón a la mejor actriz en una miniserie o telefilme para Cristin Miloti.

'En drama, fue The Pitt la que más brilló y se llevó el codiciado premio a la mejor serie dramática, mientras que su protagonista y cocreador, Noah Wyle, se hizo con el galardón al mejor actor de drama. Además, Katherine LaNasa ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Katherine LaNasa con su Emmy a mejor actriz de reparto en drama por 'The Pitt'

Tramell Tillman se convirtió en el primer interprete negro en ganar el premio al mejor actor de reparto en una serie dramática por Separación, de Apple TV que con su segunda temporada también se alzó con el premio a mejor actriz dramática para Britt Lower.

Otros premiados fueron Adam Randall, que ganó el premio a la mejor dirección de una serie dramática por 'Slow Horses' y Dan Gilroy que se hizo con el Emmy al mejor guión en una serie dramática por la segunda temporada de 'Andor', la aclamada serie de 'Star Wars'.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el Emmy para The Late Show With Stephen Colbert, que ganó por primera vez en su historia en la categoría de programa de entrevistas tras la noticia de que el programa terminará en mayo del próximo año. Colbert y su equipo recibieron una gran ovación con la victoria cuando subieron al escenario de una gala rápida pero plana, con escasas sorpresas y donde las alusiones políticas brillaron por su ausencia.

Tan solo el contundente alegato de Bardem en la alfombra roja contra el genocidio en Gaza antes de la ceremonia y la breve intervención de Hannah Einbinder, que también reclamó "libertad para Palestina", fueron las únicas excepciones de esta reclamación.

El palmarés principal de los Emmy 2025

Mejor serie de comedia:

'The Studio'

Mejor serie de drama:

'The Pitt'

Mejor serie limitada:

'Adolescencia'

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen ('The Studio')

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle ('The Pitt')

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower ('Separación')

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham ('Adolescencia')

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti ('El Pingüino')

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder ('Hacks')

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa ('The Pitt')

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman ('Separación')

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper ('Adolescencia')

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty ('Adolescencia')