Timothy Busfield, el marido de Melissa Gilbert (Laura en 'La casa de la pradera'), acusado de pederastia

Timothy Busfield, conocido actor de series de televisión en Estados Unidos y esposo de la actriz Melissa Gilbert (Laura en la recordada serie La Casa de la Pradera), ha sido puesto en libertad tras ser acusado de abuso infantil, según señala People. El actor, de 68 años, fue liberado del centro de detención de Nuevo México donde se encontraba detenido desde hace una semana. Está acusado de tres cargos: dos de contacto sexual delictivo con un menor y uno de abuso infantil.

Busfield, que mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, es conocido por sus papeles en la serie Treinta y tantos o en El Ala Oeste de la Casa Blanca.

Los hechos ocurrieron supuestamente durante la grabación de la serie La Chica de la Limpieza, donde el actor era director en ese momento, y que se rodó entre 2022 y 2025, y las víctimas serían dos gemelos de 11 años que participaron en el rodaje.

El actor ha visto como en los últimos días dos de sus proyectos se cancelaban por las acusaciones.

Amazon MGM Studios anunció el borrado digital de sus apariciones en la película You Deserve Each Other y la NBC canceló el 12 de enero un episodio de Ley y orden en el que aparecía como estrella invitada.

El abogado del actor, Larry Stein, ha señalado a People que su esposa, Melissa Gilbert, está "muy emocionada" de reunirse con él, y que la pareja está esperanzada con su liberación y que se aclaren las acusaciones.

Este martes, Busfield compareció en una audiencia en la que un juez dictaminó que sería liberado bajo su propia responsabilidad y con condiciones a la espera de que se celebre el juicio por los hechos.

El abogado del actor declaró que el intérprete se siente bien con su puesta en libertad provisional.. Gilbert estuvo presente en la audiencia junto a su madre, la también actriz Barbara Cowan, y otros miembros de la familia.

Una vez que el juez anunció la liberación de Busfield, se pudo ver a la esposa en la sala llorando y agradeciendo la medida provisional.

La actriz de La Casa de la Pradera, que contrajo matrimonio con Bushfiel en 2013, ha apoyado a su marido desde que se conocieron las acusaciones.