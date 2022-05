Toñi Moreno no para de trabajar. Será la nueva presentadora de los debates de una nueva edición de Secret Story en la que Telecinco ya ha comenzado a trabajar –con la participación también de Sandra Barneda y Carlos Sabera–, y la noche del viernes la sanluqueña estrena Déjate querer, un nuevo formato "de emoción" en Telecinco, como ella misma lo define, en el que se pretende ayudar a personas que quieren cambiar su vida, o tienen un gran problema que les hace infelices.

-Toñi, se ha especializado usted en formatos de entrevistas, ¿es este uno más?

-No es tanto de entrevistas como de sentimientos. La gente que viene a este programa quiere un cambio radical en sus vidas, tienen un problema con alguien en el que yo tengo que ejercer de mediadora, ése es mi papel. Son historias que requieren de una intermediación para reconciliar dos partes enfrentadas o distanciadas; sorpresas muy emocionantes, muestras de apoyo, de agradecimiento... Tenemos casos de personas que se han enterado de adultos que son adoptados y buscan a sus familias; padres que están buscando a sus hijos biológicos... Todos son casos muy emotivos la verdad.

-Siempre se implica mucho en sus programas. Quizás por esto la ha elegido Mediaset para conducir ‘Déjate querer’.

-Yo soy muy intensa, me implico mucho en las historias, lo sé, y en los proyectos. Pero el equipo de Bulldog TV, la productora, lo primero que me dijo es que esta vez diera un pequeño paso atrás, que tomara un poco de distancia porque, si no, no se puede mediar. Para ayudar a la gente hay que tener la cabeza fría. Es como el trabajo de un cirujano, que tiene que entrar al quirófano muy concentrado, sabiendo que se trata de salvar una vida pero que hay que hacerlo sin pensar que hay una vida en juego.

-En la promoción vemos que el primer invitado de hoy es Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé. ¿Cómo fue hablar con él?

-Me quedé después dos días noqueada... Es que un gran desconocido de toda su historia... Y creo que si no hubiera acabado de forma tan abrupta con Miguel Bosé, y si no hubieran separado a sus cuatro hijos, nunca hubiera saltado a la palestra pública.

-Entonces le sorprendió Palau.

-Mucho. Creo que sorprenderá mucho su entrevista, no nos vetó ninguna pregunta, vino inmaculado, se abrió en canal... Vamos a conocer su versión, claro, y al final sorprenderá que una persona muy, muy cercana a Miguel Bosé le pedirá disculpas y le entregará un ramo de flores.

-Y habrá más invitados: famosos y anónimos, ¿no?

-Esta noche mismo estará también María del Monte quien, precisamente porque es muy amiga mía, mostrará una faceta suya desconocida. Yo he entrevistado a muchas personas pero con ella es fácil, porque es estupenda.

"He tocado muchas facetas de mi profesión y todas me llenan, porque hacer televisión me encanta"

-Después de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa (MHyV)’, ‘Viva la vida’, ‘Secret Story’... ¿qué le queda por hacer en la televisión?

-Yo es que no me cierro a nada. Fíjese que con lo antigua que soy en mi manera de querer, cuando me propusieron MHyV pensé que no iba a comprender a los chicos que concursaban, pero me metí en ello y al final me fui de allí llorando.

-Y el documental sobre Dolores Vázquez tiene un tono diferente con su presencia.

-He tocado muchas facetas de mi profesión, he trabajado delante y detrás de las cámaras, en guiones, y todo me llena, porque hacer televisión me encanta.