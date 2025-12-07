"En TVE siempre están echando el mismo programa", la Defensora responde

La nueva Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, ha entrado con fuerza. Después de tenernos a dieta durante el último medio año, regresó por sorpresa RTVE responde’, y lo hizo con un catálogo de ruegos y preguntas de los espectadores de lo más atinado. Ariño invitó al plató a la directora de contenidos de TVE, Ana María Bordas, para comentar las líneas generales de la programación actual.

De entre las más de cinco mil quejas o sugerencias que la Defensora ha recibido en el último trimestre, se escogieron algunas de las más representativas y sobre las que más espectadores se han pronunciado.

Una de las más audaces, que puso el dedo en la llaga a propósito de la nueva programación emprendida por la nueva dirección, apuntó a que de un tiempo a esta parte da la impresión de que todos los programas son el mismo. La señora interpelante citó Mañaneros, Directo al grano y Malas lenguas, tanto en La 2 como después en La 1, y explicó que a ella le da la impresión estar viendo durante todo el día el mismo programa con los mismos contenidos y debates. Bordas señaló que el departamento de magacines se encarga de coordinar, y negó esta duplicidad de contenidos. Apeló a la espectadora a que estuviese atenta y comprobaría cómo los temas que abordan los tres programas son distintos.

La opción del nuevo equipo directivo ha sido la de dotar a TVE de aires renovados, sustituyendo la televisión enlatada por una ventana constantemente oxigenada por el directo. En el mismo sentido, anunció para La 2 un magacín diario de tarde con contenidos culturales. Estaremos atentos.

a la evolución de este programa que sí puede ser una aportación relevante.