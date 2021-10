Verónica Forqué, una diva sin compasión

MasterChef Celebrity ha dado a conocer esta intérprete a las nuevas generaciones, que no se acordarán de la prostituta de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, ni se han deleitado con su vis cómica en Kika , cuando Verónica era la musa de Almodóvar. Precisamente en este film coincidió con Victoria Abril, contrincante ahora en el talent culinario, que en la última entrega la definía como "salvaje".

Los cambios de humor de Verónica Forqué en MasterChef Celebrity no han pasado desapercibidos a los seguidores del programa. Tan pronto cuida de sus compañeros, como les echa una bronca sin motivo, o se pone a llorar. La pregunta "¿qué le pasa a Verónica Forqué?" se repite como un eco en las redes sociales, pero la respuesta no es sencilla.

Secar espárragos, un arroz con leche "demasiado dulce" y su amor con Pepe

Verónica Forqué tiene claro cuál es el papel que interpreta en MasterChef: el de desconcertar y no callarse nada. El vídeo de la actriz secando los espárragos en una prueba de equipo acumula miles de visitas. Otro de sus más divertidos en el programa, espárragos aparte, fue el que sucedió cuando presentó ante los jueces el arroz con leche 'Teté' que había preparado para Iván Sánchez. Cayetana Guillén Cuervo, invitada y ex concursante, se deshizo en elogios. "He trabajado con tu padre, que hacíamos de amantes y tu padre me besaba en la boca", contaba acerca de Fernando Guillén en el rodaje de ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? También está la gran complicidad con Pepe, miembro del jurado, que seguirá dando mucho juego en el programa de TVE.