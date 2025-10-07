Vicente Vallés: de sus orígenes humildes en Vallecas a liderar los informativos

Vicente Vallés ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles para presentar su nuevo libro, La caza del ejecutor, un thriller de espionaje que ha escrito en sus ratos libres en casa. “Las vacaciones y los fines de semana son sagrados. Yo escribo cuando estoy solo en casa y no hay nada especial de que ocuparse de la familia”, ha explicado. No obstante, tuvo que pedir un día libre para darle el último repaso. “Ese día sí, los mandé a una excursión para tener el día libre y terminar el último repaso”, ha aclarado.

El periodista, que tras pasar por Informativos Telecinco se ha asentado como presentador de Antena 3 Noticias, mantiene una relación sentimental con Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco con la que tiene un hijo en común. Ambos se conocieron cuando trabajaron juntos en Informativos Telecinco. “Tuvimos una etapa de unos tres años que trabajamos juntos, presentábamos juntos. Fue en aquel momento cuando nos conocimos. En realidad nos conocíamos de bastante antes. A partir de ese momento, de coincidir trabajando juntos todos los días nos conocimos más”, ha confesado.

Vicente Vallés ha desvelado cómo es su día a día con su mujer. De puertas para adentro prefieren no hablar mucho del trabajo. “No le dedicamos demasiado tiempo a estar hablando del trabajo cuando volvemos a casa”, ha contado. Pese a ser rivales de cadena, él trabaja en Antena 3 y ella en Telecinco, en su casa el mando del televisor no es un problema. “Somos muy de zapear. Al final echas un vistazo a todo lo que puedes”, ha asegurado.

El presentador nació en el barrio de Vallecas y creció en el seno de una familia humilde, donde eso sí, no faltaba el periódico diario. “Nací en una familia con pocas posibilidades en los 60. En mi casa siempre entraba un periódico todos los días. Me sentaba con mi padre mientras él lo leía. Aquello fue generando un cierto interés en mí por esa vocación. También fue importante un profesor de Lengua y Literatura, don Antonio, que nos mandaba ejercicios de hacer entrevistas y aquello alimentó más mis ganas de dedicarme a esto”, ha recordado.