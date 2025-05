Victoria Martín, matriarca de 'Las Berrocal', a su hija Vicky: "Me quedé embarazada porque tu padre me engañó"

El pasado martes 20 de mayo se estrenó en Movistar Plus+ un docu-reality protagonizado por Las Berrocal. Precisamente, así se conoce esta producción, al estilo de Keeping up with the Kardashians (2022), en el que las mujeres de la familia se abren como nunca antes lo habían hecho. En total, consta de cuatro episodios y, cada uno de ellos, se centra en una figura diferente: Vicky Martín Berrocal, su hermana Rocío, su hija Alba y su madre, Victoria Martín Serrano.

El hilo conductor de la trama es el regreso de Vicky Martín Berrocal a la moda flamenca, ya que la diseñadora de moda debe compaginar esta labor con su exitoso podcast A solas con... y su firma de novias, para lo que necesita contar con la ayuda de su familia. A través de un vínculo indestructible y, cada una con una personalidad muy marcada, se va revelando una historia sorprendente. Así, en el primer episodio, la matriarca de Las Berrocal realizó una impactante confesión.

La doble vida de José Luis Martín Berrocal

En concreto, la que en su día fue Miss Huelva, revela todos los detalles de su relación con el padre de sus hijas, el empresario José Luis Martín Berrocal. Todo comenzó en los años 70, cuando él era el hombre de negocios más importante de la capital onubense. Tenía una ganadería, un motel y una empresa de autocares. Además, fue presidente del Recreativo de Huelva y llegó a hacerse con la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. El noviazgo no se hizo esperar, aunque él parecía tener una doble vida: "Mi padre tuvo dos mujeres a la vez", confirmaba hace unos años Vicky Martín Berrocal.

Con 78 años, la matriarca cuenta ahora que cuando se enteró ya era tarde. "Yo me enamoré perdidamente de él. No sé cómo pueden ocurrir esas cosas", asegura en el docu-reality. Por ese motivo, decidió continuar la relación. "Me mentalicé y me dije 'en este carro vamos dos familias, la que quiera que se baje'".

La confesión de Victoria Martín Serrano

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes es cuando Victoria Martín Serrano le habla a su hija sobre el momento de su embarazo. "Preguntarle a una madre por temas que son dolorosos para ella...", reflexiona Vicky sobre la que, en su opinión, fue la conversación más difícil de todas.

Por su parte, la matriarca aborda esta cuestión asegurando que su vida "es de rosas y espinas". "Yo estaba enamoradísima. Loca de amor hice el amor en el coche. Él siempre se quitaba y ese día no se quitó porque no le dio la gana", revela visiblemente emocionada. "Le digo: 'Lo que has hecho está mal y te juro que Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada. Y mecontestó: 'Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada'".

Ante la situación, Victoria Martín confiesa que ella no planeaba quedarse embarazada en ese momento. "Vino porque tu padre me engañó. Me quedé embarazada y no se lo había dicho a mis padres. En aquel tiempo era diferente", prosigue. No era capaz de contárselo, así que finalmente dio a luz ella sola, según su propio relato. Vicky nació entonces en el Hospital Virgen del Rocío. "Una bendición de Dios", concluye su madre.