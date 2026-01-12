La voz en off de ‘First Dates’ y colaborador de ‘Fiesta’ regresa al trabajo tras sufrir un infarto

El mundo se paraba en seco el pasado 24 de noviembre para Richard Pena Martínez. La voz en off de First Dates y colaborador de Fiesta sufría un infarto en su domicilio de madrugada. Después de permanecer un mes y medio de baja, Richard ha regresado al plató de Fiesta donde ha sido entrevistado por Emma García tras su problema de salud.

Richard comenzó a sentirse mal al salir del gimnasio, pero en principio no le dio mucha importancia. “Lo confundí con unos síntomas raros, con un ataque de ansiedad muy grande, porque los síntomas son los mismos. Comencé a sentir un ardor que no sé identificar y que ya había sentido antes, pero más suave, pero de repente empezó a molestarme mucho. Era un ardor en los pechos, en los músculos, pero completo, lo defino como si me pusieran dos mecheros en los pectorales”, ha comenzado diciendo.

El colaborador de Fiesta le confesó a una amiga que estaba sugestionado por el dolor que padecía. “Me mareé, me entraron sudores, se me cortó el estómago, me fui directo al baño, que yo vivo en un dúplex, el baño queda en la puerta de arriba, y en las escaleras me desperté estirado. Me mareé, pero no sé en qué momento sucedió porque no noté nada y mi amiga tampoco notó nada, me dijo que en ningún momento había dejado de hablar, entonces yo deduzco que fue algo de segundos o microsegundos”, ha explicado.

Tras el susto, acudió a Urgencias pensando que había sufrido un ataque de ansiedad. “Fui solo porque yo vivo solo. Esas cinco calles fueron bastante infierno porque me tuve que sentar dos veces por el mareo, una de ellas a 50 metros de urgencias, me tuve que estirar en el suelo porque tenía un dolor inmenso en el costado”, ha comentado.

En el centro sanitario le hicieron un electrocardiograma que desvelaba que había sufrido un infarto. “No me dicen nada hasta que viene la uvi móvil. Me dijeron que lo mismo me mandaban a un hospital. Cuando oigo la palabra infarto… Ha sido más una batalla psicológica que física porque yo luego en casa me encontraba bien. Lo que tenía era una arteria obstruida, se desobstruyó rápido y, gracias a Dios, el corazón está al 100 por 100 de su capacidad. No hubo ningún tipo de daño”, ha señalado.

La voz en off de First Dates ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido por parte de sus padres, familiares y amigos. “Aprovecho para mandar un besazo a mis padres, a mi familia y a mis amigos porque, durante este mes y medio, no he estado solo ningún día. Adrede o no adrede se han ido turnando para ir a verme amigos de Madrid y de Barcelona. Lo cuento porque, gracias a Dios, estoy bien, voy a seguir dando caña, de mí no os vais a librar. Pero hay que ir, porque ir salva vidas”, ha concluido.