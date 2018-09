José Yélamo es a los programas de actualidad lo que Roberto Leal es a los programas de entretenimiento. Me explico. El andaluz es el claro ejemplo de que alguien joven y comprometido puede llegar lejos. Durante las últimas semanas ha estado junto a Hilario Pino al frente de Más vale tarde, el magacín de actualidad que se emite cada tarde en La Sexta y que durante el curso presenta Mamen Mendizábal. Lejos de venirle grande, Yélamo ha demostrado que encaja a la perfección como conductor de formatos de este estilo. Es un buen relevo de periodistas como Antonio García Ferreras, Ana Pastor, Iñaki López o la propia Mamen Mendizábal. Podemos estar tranquilos. La generación que sigue a la de los grandes comunicadores de actualidad de La Sexta tiene futuro. Algo muy importante que refleja Yélamo a la perfección es que la juventud no está reñida con preocuparse y tener conocimientos sobre la actualidad y la política. Acostumbrados a ver en televisión a presentadores que llevan demasiados años al frente de estos programas, da la sensación de que los más jóvenes no tenemos interés sobre lo que sucede en el mundo. Pero en la televisión él es la excepción que confirma la regla y que representa a otros tantos de su generación. Además aporta la frescura y la ilusión que los formatos de este género necesitan. Y por cierto, es gaditano. No se puede pedir más.

Durante el resto del año, porque no hay que olvidar que Yélamo es de esos de los que tenemos el caramelo en la boca durante los meses en los que los jefes están de vacaciones, también realiza un trabajo admirable como reportero. De hecho se podría decir que es el abanderado de los reporteros de La Sexta, una cadena que da oportunidades a los más jóvenes en los formatos de actualidad. En los últimos meses ha estado micrófono en mano en los cotarros políticos más sonados y ha sabido lidiar con situaciones tan tensas como cuando cubriendo el conflicto catalán le increparon. Con la elegancia y la profesionalidad que le caracteriza está demostrando que está por encima de estas situaciones. Y después, fuera de las cámaras, hace gala de un humor muy de Cádiz. De ese con el que se ve que detrás de las palabras hay una buena persona.Lo que falta es que a Yélamo le llegue la oportunidad que merece. A su amigo Roberto Leal le llegó hace un año con Operación Triunfo. Que las cadenas no le pierdan la pista a este gaditano. En unos años debería ser el presentador de referencia en lo que a los programas de actualidad y política se refiere.