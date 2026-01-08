'El Zorro', la revisión francesa en AMC + de un clásico romántico en la California española que se estrena hoy

Jean Dujardin en el papel de un Zorro más maduro en la nueva serie de nacionalidad francesa

El héroe enmascarado El Zorro, creado en 1919 por el escritor estadounidense Johnston McCulley en la novela The Curse of Capistrano, regresa a las televisión en una revisada serie que se estrena en el servicio AMC+ (disponible también en Prime Video, Orange o Vodafone) este jueves. Es una producción francesa con coproducción belga y estadounidense y cuenta con el oscarizado actor Jean Dujardin (The Artist, 2011) como protagonista, interpretando a un don Diego de la Vega más maduro y casado, en una reinterpretación que mantiene los aires de aventura de la historia original, con más comedia y crítica política. El rodaje de esta serie se hizo en parte en tierras almerienses y castellano-manchegas.

Esta revisión consta de una primera temporada de ocho episodios, creada por Benjamin Charbit y Noé Debré, con dirección de Jean-Baptiste Saurel y Émilie Noblet. Se ambientada en 1821 en Los Ángeles como California española y presenta a De la Vega como alcalde de la ciudad intentando combatir la corrupción desde el poder institucional. Al enfrentarse a los abusos y redes de corruptas decide retomar así su identidad secreta como Zorro, lo que complica su matrimonio con Gabriella (Audrey Dana), quien desconoce esta doble vida.

El reparto se completa con Salvatore Ficarra, en el rol de Bernardo, el fiel ayudante; André Dussollier; Grégory Gadebois, como el sargento García; o Eric Elmosnino.

El Zorro de 2026 afila el lado de la comedia con toques de historia kitsch, con los elementos clásicos de esta historia del justiciero enmascarado.

La espada, la capa negra y la marca de la “Z”, pero añadiendo humor y una perspectiva más contemporánea. El Zorro ha sido adaptado en más de 50 ocasiones entre cine y televisión desde su debut cinematográfico en 1920 con Douglas Fairbanks en The Mark of Zorro, que popularizó el antifaz y la capa negra en las pioneras salas.

Otras versiones memorables del personaje espadachín incluyen la serie de Disney (1957-1959) con Guy Williams, la película de 1940 con Tyrone Power, y la revisión de 1998 y 2005 con Antonio Banderas, Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones. Prime Video y RTVE promovieron una reciente versión, sin mucha fortuna, con Miguel Bernardeau. Esta nueva versión, originalmente estrenada en Paramount+ en septiembre de 2024 en otros mercados, llega ahora a España a través de AMC+, disponible en plataformas como Vodafone TV, Prime Video Channels y Apple TV Channels.

Jean Dujardin es uno de los actores franceses más populares que encarna aquí a un Zorro con porte elegante recordando su anterior incursión en roles heroicos como el personaje del cómic Lucky Luke (2009).