El Ayuntamiento de Córdoba recupera las ayudas para el sector de la tauromaquia

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción conjunta en apoyo a la tauromaquia. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos y el voto en contra de IU y Podemos, mientras que el PSOE se ha abstenido y esto significa que desde Capitulares se financiarán de nuevo este tipo de actos, una medida que eliminó la anterior corporación municipal.

El texto señala que desde el Ayuntamiento de Córdoba se reconoce la importancia cultural y empresarial de la tauromaquia, y se muestra su respaldo a este sector y al sector del ganado de lidia, "dando cumplimiento así al mandato de deber de protección del mismo que tenemos todos los poderes públicos para garantizarsu conservación y promover su enriquecimiento".

Otro de los puntos que recoge la moción es que desde la Corporación Municipal se va a estudiar "un plan de actuación para el apoyo y la promoción de la tauromaquia en la ciudad de Córdoba, incluyendo especialmente un plan de promoción y dinamización del Museo Taurino para su puesta en valor turístico".

La moción recoge también que el Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de esta labor de apoyo y promoción, "los recursos que se consideren precisos, adoptando las medidas efectivas necesariaspara el desarrollo de acciones que fomenten la transmisión intergeneracional del patrimonio culturalde la tauromaquia, siempre en colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones o entidadesvinculadas al sector" e insta al Gobierno de la nación a agilizar la tramitación de los procesos de ayudasabiertos para paliar los graves efectos que la crisis ha provocado en el sector taurino y ganadero.

La iniciativa ha generado un intenso debate entre los grupos municipales que están a favor y los que están en contra del sector y ha contado con la intervención de Francisco Gordon Suárez, en representación de la Fundación del Toro de Lidia, quien ha destacado la importancia "cultural" de la misma. "No caigan en el error de entender un falso debate entre toros sí o toros no, son depositarios -en referencia a los ediles- de una manifestación cultural, no sus guardianes censores".

Mientras, desde el colectivo en contra del maltrato animal ha sido Elisabeth Modesto, quien ha dado a conocer su postura y ha puesto de manifiesto "el rechazo" que, a su juicio, existe en contra de la fiesta de los toros en la capital cordobesa. Como pruebas ha expuesto "la nefasta afluencia de público que año tras año se repite en cada corrida" en Córdoba. "Las nuevas generaciones necesitan crecer en bondad y no merecen la violencia como este tipo de espectáculos", ha defendido.

En esta sesión plenaria, los grupos de la oposición municipal, incluido Vox, han logrado sacar adelante una moción para paralizar la convocatoria de plazas de empleo público que afecta a 26 trabajadoras sociales del Ayuntamiento

Por otra parte, todos los grupos de la oposición municipal -PSOE, IU, Podemos y Vox- han sacado una moción adelante una moción en la que han pedido se paralice la convocatoria de plazas ocupadas por personal municipal "en abuso de temporalidad", una situación que afecta a 26 trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Córdoba.