Gran dimensión y torería de Jorge Martínez en Palos de la Frontera

El alumno de la Escuela Taurina de Almería, Jorge Martínez, mostró una gran dimensión y una tremenda torería en el inicio del Circuito de Novilladas de Andalucía retransmitida por Canal Sur desde Palos de la Frontera (Huelva). Martínez lidió al segundo, de Prieto de la Cal, y al quinto de la tarde, de Juan Pedro Domecq. Dos complicados novillos, nada parecidos a sus hermanos, pero ante los cuales el novillero de Totana se impuso demostrando que quiere ser figura del toreo en no mucho tiempo.

El alumno, que contó con el apoyo de su director Ruiz Manuel en el callejón, recibió con verónicas al segundo de la tarde, un novillo que fue de más a menos. Martínez estuvo firme con el astado con grandes muletazos y dándole tiempo a su animal para que no se descompusiese. Una media estocada hizo que fuese premiado con una oreja en una faena en la que estuvo muy por encima del novillo.

Su segundo fue, posiblemente, el peor de la tarde. Un novillo que sin embargo no impidió al almeriense de adopción sacar a relucir su gran torería con mucha seguridad de principio a fin. Hizo Martínez frente a los parones del astado sin inmutarse. Tanto es así que fue volteado por el novillo sin circunstancias mayores. Demostró, en este complicado animal, una gran dimensión el alumno de la Escuela Taurina de Almería. Concluyó la faena por manoletinas antes de una gran estocada que fue premiada con las dos orejas.

Junto al de Totana también triunfaron sus compañeros. Calerito, con el mejor lote de la tarde, logró cuatro orejas y rabo erigiéndose en el gran triunfador de la cita. El también sevillano Jaime González-Écija cortó también dos orejas a cada uno de sus astados. Calerito se fue a portagayola en el que abrió el festejo, cuajando una faena de menos a más que fue rematada con una estocada en el segundo intento. Al cuarto lo recibió con un ramillete de verónicas y cuajó otra faena de menos a más. Una gran estocada le permitió los máximos trofeos de su astado. González-Écija cuajó una faena con grandes destellos con la diestra en su primero. Una gran estocada le concedió las dos orejas, los mismos trofeos que con el que cerró el festejo tras otra gran faena de recorrido y una perfecta estocada.

Las siguientes dos eliminatorias se realizarán en Cazorla y en Sanlúcar de Barrameda. Por su parte, las dos semifinales tendrán lugar en Priego de Córdoba y en Constantina. Unas semifinales en las que el almeriense de adopción espera estar. Por último, la final (en un mano a mano) tendrá lugar en la localidad granadina de Atarfe.

“Ha sido una tarde bonita e importante. Esto es el comienzo de todo. He tenido un lote complicado, el de Prieto venía tocando por dentro y el de Juan Pedro se paró muy pronto. No ha tenido ese puntito para seguir adelante y con lo poco que había he intentado estar lo mejor posible”, indicó Jorge Martínez tras matar a su segundo.