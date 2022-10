Mañana se entregan los vigésimo novenos premios taurinos El Cabezo

Mañana tendrá lugar la gala de la vigésimo novena edición de los premios taurinos El Cabezo.En ella recogerán sus respectivos galardones el matador de toros Daniel Luque como gran triunfador de la feria, el rejoneador Andrés Romero que hará lo propio como mejor rejoneador de la misma, el picador José Manuel García El Patilla, destacado dentro de su apartado, el banderillero Iván García premiado como el subalterno más completo de cuantos han actuado en esa feria de Colombinas el ganadero Juan Pedro Domecq y también esa mención especial por parte del jurado que no ha querido dejar pasar la ocasión de que también los más noveles estén presentes en esta gala de premiados y por ello Mariscal Ruíz recogerá esa placa como triunfador de ese festejo de noveles que tuvo lugar dentro de la feria.Una cita que de forma ininterrumpida a pesar de épocas de restricción por pandemia o ediciones cortas de feria taurina siempre ha estado presta a convocarse y hacerse efectiva de cara a los grandes protagonistas de ella como son los triunfadores de la feria de Colombinas.No ha sido una tarea fácil consolidar los premios El Cabezo como ese gran referente que los actuantes en la feria de Colombinas tienen ya ante sí. La constancia, la decisión de que esa tarea compartida entre dos entidades con vocación y sentimiento onubense como Huelva Información y El Corte Inglés en Huelva han hecho que durante estos veintinueve años cada otoño la ciudad se haya reunido en torno a esos importantes protagonistas de cada feria. Toreros, rejoneadores, ganaderos y cualquier detalle digno de mención han pasado por las decisiones de veintinueve jurados diferentes. Uno para cada edición concretamente los responsables de que este año esté presente esta nómina de triunfadores han sido Faustino Romero, director general de Autocares Romero; Sol Villar Abeytua, directora general de RRHH en Atlantic Copper; el matador de toros Antonio Borrero Chamaco; la cantante onubense Ana de Caro, y Javier Ronchel, director de este periódico.Hay que destacar que este año ya tuvo lugar esa entrega de trofeos de la 28 edición de estos premios en el contexto de esa fase en la que aun las restricciones de aforo mandaban en torno a la situación sanitaria de Covid. Grato e importante fue ese escenario de la Fundación Caja Rural del Sur que en ese momento aportó el quite perfecto para que su sede fuese testigo de una entrega de premios correspondiente a la feria 2021 a la que esa situación sanitaria aludida había dejado un poco fuera de juego.Así que no ha sido este año uno más sino un pasaje donde tanto premiados como organizadores han hecho cada uno su esfuerzo para que los premios El Cabezo hayan seguido forjando su historial y principalmente su decidido apoyo a una feria taurina como la de Colombinas.Mañana noche es la cita y de nuevo esas instalaciones del restaurante de El Corte Inglés en Huelva acogerán una gala donde toda la representación social de esta ciudad será testigo de cómo esos seis nombres de premiados recogen en esa estatuilla tan singular que representa a estos premios taurinos El Cabezo.