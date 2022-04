Morante de la Puebla y La Quinta, ganadores de los premios Oreja y Hierro de Oro de RNE

El programa Clarín de Radio Nacional de España ha entregado sus premios taurinos correspondientes a la temporada del año pasado. El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha recibido la Oreja de Oro y la ganadería La Quinta ha recogido el Hierro de Oro. Los galardones se han entregado en la Fundación Cajasol de Sevilla, en un acto presentado por el director de Clarín Rafael García y la directora de informativos de RNE en Andalucía y transmitido en directo en Radio 5.

Los galardones se fallaron el pasado mes de noviembre, en una votación en la que participaron colaboradores, corresponsales y oyentes del programa. Clarín (sábados y domingos en Radio 5) concede estos tradicionales trofeos desde hace más de 50 temporadas. La Oreja de Oro se otorga desde 1968 y el Hierro de Oro desde 2012.

54ª Oreja de Oro y 10º Hierro de Oro

Morante de la Puebla, con 13 votos, fue el ganador del trofeo que reconoce al diestro más regular en la pasada temporada. Se impuso a Emilio de Justo y a Diego Urdiales y aumentó su palmarés después de recibir el Premio Nacional de Tauromaquia tras su excelente temporada.

“No sabía el sistema de la votación. Gracias a todos los que me han votado”, ha afirmado el diestro este martes en Sevilla al recoger el premio. “Es un trofeo que no tengo en mi vitrina y me hace mucha ilusión”. Morante de la Puebla, que ha aparecido sin cabestrillo tras la cogida que sufrió en La Línea de la Concepción hace diez días, tiene como objetivo estar en la Feria de Abril y ha asegurado que está “contento, ilusionado y a la vez preocupado porque son muchos días de estar parado”. El torero espera que los toros “salgan bravos, se muevan y haya emoción”.

La ganadería La Quinta se impuso en la décima edición del Hierro de Oro, en una votación final muy apretada con las ganaderías de Garcigrande y Victorino Martín. Ha recogido el galardón Álvaro Martínez Conradi: “Gracias a Jose Antonio por matar nuestra corrida de toros en Arlés. Gracias a él, varias figuras se han apuntado a matar nuestros toros este año”.