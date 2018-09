Hablamos de Sevilla y Padilla dice:“No olvidaré jamás el primer paseíllo en La Maestranza, donde he toreado alrededor de cuarenta corridas desde que aquel día, en la temporada del 87, en que debuté sin picadores con una novillada de Antonio Ignacio Vargas”.

En el balance destaca “las muchas orejas conseguidas de toros de Miura, la faena al miura Platerito, que tengo aquí en casa, sonando Chumbelerías desde que comencé a torear. Creo que ha sido la faena más redonda” y por supuesto la salida a hombros por la Puerta del Príncipe, el 16 de abril de 2016, de la plaza de toros de Sevilla. Una salida a hombros con anécdota:“LLevaba tres o cuatro años seguidos dando toques de atención, con oreja y vuelta y me sentía más cerca de cumplir el sueño. Recuerdo que tras una conferencia en La Maestranza, de noche, frente a ella, hablaba con la plaza. Los toreros estamos locos. Le decía a la plaza que tenía que salir por su Puerta del Príncipe. El día antes de torear le dije a mi padre que se apuntara. Estaba pachuchillo y me dijo que no vendría, que lo vería por televisión.

‘Voy a salir a hombros y en directo es más bonito’;le dije.

Cuando íbamos en el coche hacia Sevilla soñábamos despiertos. Hotel Colón. Lluvia. Pero desde el primer momento hubo contacto con la afición. Corté una oreja al primero de mis toros. Yen el segundo surgió la magia para que se cumpliera el sueño. De principio a fin viví una gran faena ante ese toro, al que corté las dos orejas. La Puerta del Príncipe fue el sueño cumplido de un loco; los toreros estamos locos”.

El diestro analiza el cartel de su despedida, el próximo sábado, en Sevilla: "En primer lugar quiero dar las gracias a la empresa porque le pedí torear en San Miguel, feria en la que nuncia lo había hecho. En el cartel está Morante, un gran amigo, íntimo, que toreó en mi reaparición. Lo que lo admiro raya lo más grande. Con Roca Rey estoy toreando mucho. Andrés transmite ambición y que la Fiesta no va a acabar, que llena las plazas. Y la ganadería, de mi apoderado, Matilla, he triunfado muchas tardes, entre las últimas en Valladolid y Zaragoza".