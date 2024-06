Utrera acogerá la IV edición de su certamen de tentaderos

El Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acogió la pasada semana la presentación de cartel anunciador de IV Certamen de Tentaderos Utrera, cuna del toro bravo que se celebrará en la plaza de toros de La Mulata durante los días 14, 15 y 22 de junio con carácter gratuito.

Este certamen plantea sendas eliminatorias, a celebrar en horario nocturno, en las que concurrirán la Escuela Taurina Curro Guillén de Utrera y otros centros de la provincia. Se dividirán en dos grupos clasificatorios que lidiarán reses de Guadaira y Orbaneja, respectivamente. Los cuatro aspirantes con mayor puntuación pasarán a la final prevista para el 22 de junio para lidiar ejemplares de la ganadería de Diego Curiel.

El presidente de la Asociación Cultural Taurina Curro Guillén, Andrés Jiménez, agradeció a todos los que han colaborado para conseguir este objetivo y manifestó su sastifacción por la celebración de este cuarto certamen consecutivo de tentaderos apostando por seguir trabajando por la cultura del toro en Utrera.

Un merecido premio

En esta cuarta edición de tentaderos el galardón Cuna del Toro Bravo, instituido por la Asociación Cultural Curro Guillén, le ha sido entregado a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía ANDEX por la incansable lucha por mejorar las condiciones de vida de los niños enfermos, además de promover la investigación en el ámbito de la Oncología Pediátrica. Recibió el galardón, obra del escultor utrerano Gonzalo Quesada, la presidenta de la institución María Luisa Guardiola Domínguez.

El alumno universitario y de la Escuela Taurina de Utrera, Manuel González Ferrera, fue el encargado de desgranar los méritos de la premiada desde su propia experiencia personal. "Me dijeron siempre que un obstáculo en el camino no puede hacernos desfallecer, tirar la toalla", señaló González. "Este sabio consejo me lo dio una grandísima persona durante una de las experiencias más difíciles de mi vida" añadió el estudiante aludiendo a la propia María Luisa Guardiola que recibió el trofeo de manos de Andrés Jiménez.

El delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, dejó constancia del respaldo de la Junta de Andalucía a la asociación, a Utrera y a la fiesta de los toros en general. Cerró el acto, que había sido conducido por el informador taurino Manuel Viera, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Utrera, Francisco Arjona, agradeciendo la labor y el trabajo de la asociación Curro Guillén, reafirmando la identificación del consistorio utrerano con la tauromaquia. "Todo lo que implique la cultura del toro es raíz de nuestra tierra”, afirmó.