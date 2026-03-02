Argentina y David de Miranda: el toreo y el cante de Huelva

Los clásicos Mano a Mano de la Fundación Cajasol alcanzaban su 75ª edición en una semana adentrada en la cuaresma recuperando la amplitud del teatro de la vieja Audiencia –lleno para la ocasión- y el formato que vincula a una personalidad de la cultura o el espectáculo –la cantante Argentina- con un torero en sazón como David de Miranda que se encuentra a punto de iniciar la temporada más trascendental de su vida después de revelarse para la primera fila en plazas como Málaga o Sevilla, donde fue triunfador absoluto de la Feria de Abril.

Pero la sesión tenía otro poderoso argumento interior: la tierra y el mar de Huelva marcaban el definitivo nexo y seguramente el carácter de ambos artistas, naturales de Trigueros. Ése iba a ser el punto de arranque del moderador habitual de estos encuentros iniciados hace casi veinte años, el veterano periodista José Enrique Moreno, para trazar los primeros paralelismos.

“Vamos a hablar de Huelva, de flamenco, de toreo…” avanzó el presentador. Y Argentina rompió el hielo, hablando de caminos comunes. “Si hay un artista que siempre tuvo clara la simbiosis entre ambas artes fue Enrique Morente” señaló la cantaora que puede presumir de haber cantado en la plaza de Linares. David, por su parte, aludió a su amor por Sevilla. “Cada vez que vengo me gusta pasar por la Puerta del Príncipe, visitar su plaza..”

Había que hablar de Huelva. “Le debo todo, me ha visto crecer como torero y las palmas por Huelva suenan diferente”, confesó el torero antes de evocar las sensaciones de aquella tarde de mayo en la que descerrajó la Puerta del Príncipe. “Me considero un afortunado pero me llena de responsabilidad; ojalá vuelva a abrirla a este año”, confesó.

¿Y el flamenco? “El temple, el ritmo o el compás son idénticos y es una fuente de inspiración” explicó el diestro choquero. Pero… ¿Por qué suena diferente la tierra del Tinto y el Odiel? “Cuando uno de Huelva abre la boca se nota que es de allí”, espetó Argentina que habló también de responsabilidad, de la meca que siempre es Sevilla, del sabor de su tierra… “de mar, de Rocío, de Cinta, del cante que se mece”, prosiguió la cantaora que se arrancó de improviso poniendo el primer escalofrío de la noche.

De los toreros de Huelva

“Si el cante se mece el toreo también lo hace en los vuelos y las muñecas” completó David de Miranda. Pero tocaba hablar de los toreros de su tierra. Moreno recordó a Terrón, Chamaco, al viejo Litri, a esos toreros valientes que dieron carácter a la tierra. “Siempre me contaron que eran toreros de mucho valor, de arrojo… me encuentro a gusto en esos terrenos de cercanía pero cada vez quiero torear más largo y más profundo”, puntualizó el lidiador.

El apoyo de su tierra, precisamente, fue fundamental en los años de mayor destierro. “Ese calor ha sido fundamental en los momentos más complejos de mi carrera” señaló el matadorque también ha sentido la exigencia de los suyos en los momentos de mayor compromiso. “Yo siento ese respeto pero tampoco puedo evitar el nerviosismo cuando estoy ante los míos; siempre he sentido que Huelva me ha arropado” añadió Argentina.

Pero había que explorar otras vertientes, como la promoción del cante o el toreo. “Son artes, es cultura”, sentenció David. “Muchas veces hemos ido a contracorriente pero esas opiniones contrarias están haciendo un efecto contrario, consiguiendo que la juventud vaya más a los toros; en realidad estamos viviendo un momento dulce de salud”, explicó el diestro choquero antes de dar la vez a Argentina que argumentó el desconocimiento de un arte, el cante jondo, que definió como una de las fachadas más reconocibles de España en el exterior. “El flamenco y los toros te dan en el corazón y ya no puedes dejarlos”, remachó la cantaora escuchando la segunda ovación.

El torero y la cantante de Trigueros antes del inicio del 'Mano a Mano' de Cajasol. / Juan Carlos Muñoz

Había que seguir hablando de emociones, de la trascendencia de la televisión para cualquier faceta del espectáculo. “El triunfo de Sevilla, con toros más potables y toreando mejor, no tuvo la misma magnitud que el de Málaga porque gracias a las cámaras de televisión pudo verlo todo el mundo” recordó Miranda. Fue una fecha trascendental en la que las cosas salieron casi sin haberlas pensado. La clave, al final, fue arrimarse sin fisuras. Le había cambiado la vida. La proyección de la faena de Sevilla reeditó la emoción y hasta el trazo de la faena que estaba empezando a trocarlo todo. “Por tardes como esa merecen la pena todos los sacrificios…”

La charla había entrado en velocidad de crucero. “Lo que hace distinta la profesión del torero es que te juegas la vida; si aquella tarde no hubiera pasado nada me habría ido para mi casa directamente pero cuando sale un toro como ese te olvidas que tienes cuerpo y torear con el corazón y con el alma” reflexionó el diestro de Trigueros.

Pero había otras preguntas… ¿Qué palo del flamenco le pega al toreo? “Por soleá, por seguirillas”, apreció Argentina. El moderador preguntó por el fandango, por su verdad. “Hubo una época en la que se tildaba el fandango como cante chico pero en seis versos están contando una historia; cada verso de Paco Toronjo era una sentencia”, puntualizó Argentina

La mención de Paco Toronjo arrancó los fandangos de Argentina. “Viva Huelva, la calle Santa María, el barrio de San Sebastián, los baños de Punta Umbría…” David, por su parte, habló de sensaciones, de los premios cosechados, del cariño del público y las expectativas de un año trascendental. Había que seguir ahondando en las inquietudes del matador, en su visión del negocio. “A los toreros jóvenes nos cuesta más; hay un colapso de figuras, que son necesarias pero a las empresas les toca saber sacar savia nueva, promover ese relevo generacional que ilusionen a los aficionados” explicó David de Miranda recordando la propia historia del toreo. “Siempre estaba el torero joven de la zona y las figuras que traían gente” señaló el matador de Trigueros recordando alguna faena incomprendida como la del célebre toro Tabarro de Santiago Domecq. Miranda abogó por premiar la meritocracia, premiar el triunfo…

“Ser figura del toreo es la capacidad de llevar gente a la plaza por ti solo”, sentenció David de Miranda después de ser preguntado por el moderador. Pero Argentina habló de otras figuras míticas del flamenco –de Camarón a Paco Lucía- desvelando algunas anécdotas de sus inicios, de su trayectoria antes de que el torero valorara su presencia en la próxima Feria de Abril, comenzando el Domingo de Resurrección. “No me cambio por nadie”, confensó David. El final estaba cerca pero la cantaora choquera aún tenía que poner el mejor colofón. Cantando, por supuesto: María de las Mercedes…