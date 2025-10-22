Borja Jiménez: fortaleza en la estadística

Borja Jiménez ha publicado las estadísticas de su temporada europea antes de afrontar el tramo americano de su campaña. El diestro de Espartinas ha concluido su paso por los cosos españoles y franceses sumando un total de 58 corridas de toros que le han colocado en la segunda posición del escalafón de los matadores de toros. Con 102 orejas y 7 rabos cortados a lo largo de 2025, el torero de Espartinas ha concluido la campaña con una encomiable regularidad.

En plazas de primera categoría, ha participado en 19 paseíllos destacando actuaciones como en Sevilla (2 de mayo, 6 de mayo y 27 de septiembre), Madrid (5, 10 y 15 de junio), Córdoba (20 de mayo), Pamplona (10 de julio), Mont de Marsan (16 de julio), San Sebastián (14 de agosto), Málaga (15 de agosto), Dax (16 de agosto), Béziers (17 de agosto) o Bilbao (20 y 22 de agosto), además de otras tardes como su confirmación en Nimes o su doble compromiso en Zaragoza. Dentro de estas citas hay que subrayar su tercera puerta grande en Las Ventas tras la recordada faena al toro Milhijas de Victorino, o el histórico indulto al toro de La Quinta en Bilbao -el primero en la historia del coso del Bocho- además de las dos orejas paseadas en la plaza de la Maestranza de Sevilla.

En plazas de segunda categoría, donde ha hecho 16 paseíllos, cabe destacar las tardes en Mérida (25 de abril), Plasencia (14 de junio), Algeciras (27 de junio), Zamora (28 de junio), Soria (29 de junio), Teruel (6 de julio), Santander (21 de julio), Huelva (31 de julio), Linares (28 de agosto), Colmenar Viejo (30 de agosto), Albacete (11 de septiembre), Murcia (15 de septiembre), Guadalajara (18 de septiembre), Salamanca (21 de septiembre), Logroño (24 de septiembre) o Jaén el pasado 12 de octubre. Por último, en plazas de tercera categoría ha tomado parte en 23 festejos confirmando su vocación de torero todoterreno.

Jiménez ya viaja a América después de despedir triunfalmente la campaña española el pasado 18 de ocrubre en Arenas de San Pedro. Su primera cita del calendario americano será el próximo sábado en el ruedo ecuatoriano de Latacunga. Posteriormente, durante el mes de noviembre, estará anunciado en los ruedos mexicanos de Aguascalientes, Guadalajara, Tlaxcala y Pachuca.