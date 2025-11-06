Carmelo García seguirá al frente de la plaza de toros de Osuna

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Osuna ha aprobado la prórroga del contrato con la empresa Espectáculos Carmelo García para la gestión de su plaza de toros durante un año más, tal y como se establecía en el acuerdo de adjudicación. De este modo, la empresa que dirige el empresario sanluqueño Carmelo García continuará organizando la Feria Taurina de Mayo 2026, "consolidando así el trabajo iniciado en la pasada edición, en la que se recuperó el esplendor del histórico Coso de San Arcadio con carteles de gran atractivo y la presencia de destacadas figuras del toreo", según explica la propia empresa en un comunicado.

El Ayuntamiento ha valorado positivamente la gestión realizada por Espectáculos Carmelo García destacando "la capacidad del empresario para devolver al coso ursaonense el prestigio y la categoría que tradicionalmente han distinguido a su feria taurina", según señala la misma nota

El propio Carmelo García ha expresado su satisfacción por la confianza renovada: “Agradecemos a los responsables del Ayuntamiento la concesión de esta prórroga por un año" señala el empresario sanluqueño subrayando "la enorme satisfacción" de su equipo por la valoración positiva del trabajo realizado en la pasada feria. "Esta nueva aprobación nos llena de ilusión de cara al futuro, con una Feria de Mayo 2026 que ya tiene fechas: el sábado 16 de mayo se celebrará una gran corrida de toros a pie, y el domingo 17 tendrá lugar un festejo de rejones de máximo nivel”, desvela el empresario.

Durante la Feria de 2025, los días 17 y 18 de mayo, se celebró una corrida de toros en la que, con reses de Julio de la Puerta, hicieron el paseíllo Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Cayetano. Al día siguiente, con toros de Benítez Cubero, actuaron Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernández.

Carmelo García se mantiene así al frente de la gestión del coso de San Arcadio, uno de los de mayor historia y solera de la provincia de Sevilla, erigido en 1904 siguiendo las trazas del arquitecto sevillano Aníbal González.