Los carteles de la feria de Fallas ya están en la calle

Rafael García Garrido, empresario de Valencia, junto a parte del elenco de matadores anunciados.

La próxima Feria de Fallas de València ofrecerá seis corridas de toros, una de rejones y dos novilladas en un cartel donde destacan Alejandro Talavante (con doblete), Andrés Roca Rey, Sebastián Castella y José María Manzanares, todo ello en una plaza de toros que reabrirá en marzo tras meses de obras de renovación. La ausencia más destacada es la de Daniel Luque.

La Feria de Fallas, la primera gran feria de la temporada taurina, tendrá lugar del 8 al 19 de marzo y ha presentado este martes su cartel en un acto organizado por la Diputación de Valencia, propietaria del coso de la calle Xàtiva, y la empresa Nautalia, gestora del recinto.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha destacado el protagonismo de figuras valencianas en la próxima Feria y ha avanzado que durante este año se llevarán a cabo nuevas actuaciones que mejorarán la plaza sin interferir en la actividad taurina.

"Después de meses de trabajo, los toros vuelven a la plaza de València y lo hacen en un espacio renovado, más seguro y moderno, pero conservando intacta la esencia que hace de esta plaza un templo del toreo en el Cap i Casal", según Mompó, quien ha asegurado que la Diputación quiere que esta ciudad "tenga la mejor plaza de España".

Los carteles de la Feria de Fallas quedan así:

Sábado 7 de marzo (17 h). Novillada sin picadores. Novillos de Aida Jovani para Alejandro González, Ian Bermejo, Israel Guirao, Clovis, Hugo Masiá y Daniel García.

Domingo 8 de marzo (17 h). Novillada con picadores. Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Mario Vilau y Marco Polope.

Viernes 13 de marzo (17 h). Corrida de Toros. Toros de La Quinta para Fortes, Román y David de Miranda.

Sábado 14 de marzo (17 h). Corrida de Toros. Toros de Victoriano del Río / Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón.

Domingo 15 de marzo (12 h). Corrida de Rejones. Toros de María Guiomar Cortés de Moura para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

Domingo 15 de marzo (17 h). Corrida de Toros. Toros de Jandilla para Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Lunes 16 de marzo (17 h). Novillada con picadores. Novillos de Fuente Ymbro para Juan Alberto Torrijos, Julio Méndez y Julio Norte.

Martes 17 de marzo (17 h). Corrida de Toros. Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, Víctor Hernández y Marco Pérez.

Miércoles 18 de marzo (17 h). Corrida de Toros. Toros de Domingo Hernández para Borja Jiménez y Tomás Rufo en mano a mano.

Jueves 19 de marzo (17 h). Corrida de toros. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega.

A estos espectáculos se suman dos festejos populares: un concurso de recortadores el sábado 14 de marzo (11 horas) y La Nit del Foc y vacas falleras la noche del mismo sábado 14 (22 horas