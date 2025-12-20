Los carteles de Olivenza ya están en la calle

La empresa Fusión Internacional de Tauromaquia (FIT) ha presentado las combinaciones de la feria de Olivenza, un ciclo que alcanza en 2026 su 35 edición desde que el empresario Pepe Cutiño apostara por convertir el coqueto coso extremeño en el primer clarinazo de la gran temporadaa.

El ciclo llegará en el primer fin de semana completo de marzo y constará de tres corridas de toros y una novillada picada. Será una feria que atiende a las principales novedades del escalafón de los matadores de toros aunque hay que hacer constar la ausencia de Víctor Hernández, uno de los toreros revelación del año.

En cualquier caso cabría hacer una mención especial de la corrida matinal del domingo que, con Borja, Miranda y Marco Pérez en el cartel, puede enseñar el rumbo que deberían empezar a tomar los carteles de refresco para el circuito de las ferias.

Los carteles de la Feria de Olivenza 2026 son los siguientes:

Viernes, 6 de marzo. Novillos de Talavante para Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez, que debuta con picadores.

Sábado, 7 de marzo. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega.

Sábado, 8 de marzo. Sesión matinal. Toros de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto para Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez.

Domingo, 8 de marzo. Corrida vespertina. Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey.