Daniel Luque será apoderado por Antonio Barrera

El mercado de invierno sigue al rojo vivo marcando las pautas de la temporada que vendrá. Uno de los últimos en mover ficha, por ahora, ha sido Daniel Luque que ha escogido al matador retirado Antonio Barrera, a través de la FIT -el brazo taurino de la casa Bailleres- para que se haga cargo de sus asuntos profesionales. La recentísima ruptura del diestro de Gerena con Luis Manuel Lozano llevaba aparejada la nueva alianza con Roca Rey que, a su vez, había dejado en el camino a su hermano Fernando después de único año de simbiosis profesional.

Luque suma así un nuevo mentor en su carrera profesional -ya suma 19 temporadas como matador de toros- tras una sola temporada junto a los Lozano. Anteriormente había sido apoderado por el diestro francés Juan Bautista que le acompañó en las temporadas de 2022 a 2024 en un momento clave de la rehabilitación profesional y personal del torero y su vuelta al gran circuito.

En el caso de Barrera sería su regreso al campo del apoderamiento tras la abrupta interrupción con Morante de la Puebla, que soltó las amarras con la FIT en el verano de 2017 después de una aciaga actuación en El Puerto de Santa María que preludió su retirada estratégica en lo que quedó de aquella temporada.

La FIT, que rige las plazas de Olivenza y Badajoz, es el brazo taurino del grupo BAL, el grupo de empresas fundado por el magnate mexicano -ya fallecido- Alberto Bailleres que también opera en España en alianza con la casa Chopera a través de otras siglas, BMF, para gestionar las plazas de San Sebastián, Salamanca, Bilbao y Logroño.