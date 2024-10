El Juli a Urtasun: "feo detalle, señor ministro..."

"Señor ministro, usted no aplaude; yo le saludo. La tauromaquia es inclusiva, la cultura es del pueblo, no pertenece a ideologías políticas y su obligación como ministro es protegerla, defenderla y promoverla por encima de sus gustos personales. Feo detalle “señor ministro “ en una persona de su situación y responsabilidad. Soy el último torero en recibir este premio tan importante y estoy seguro que volverá la cordura, la responsabilidad y que en un futuro próximo muchos compañeros lo volverán a recoger de manos de un ministro con educación que no censure nuestra profesión".

Así se despachaba el diestro madrileño Julián López El Juli a través de Instragram después de recibir el último Premio Nacional de Tauromaquia de manos de los Reyes de España. Fue este jueves en un acto organizado en en el Museo Reina Sofía para entregar los Premios Nacionales de Cultura concedidos en 2022 y 2023 a un total de 65 galardonados y que, según recogen sus bases, expresan el reconocimiento de la sociedad por la contribución al enriquecimiento del Patrimonio Cultural de España.

Urtasun y su número dos en el ministerio de Cultura, el secretario de Estado Jordi Martí Grau, se negaron a aplaudir a los dos Premios Nacionales de Tauromaquia: el que recibía la Casa de Misericordia de Pamplona, que se hizo acreedora en 2022; y el del propio Juli, premiado en 2023 antes de que Urtasun sentenciara la concesión de este galardón incluido en los Premios Nacionales de Cultura. Urtasun sí tuvo que aceptar con gesto displicente la mano tendida que le ofrecía el matador madrileño, una de las figuras más importantes del primer cuarto del siglo XXI.

El ministro se abstuvo de aplaudir a El Juli en la entrega del último Premio Nacional de Tauromaquia / Europa Press/José Oliva

En declaraciones a los medios de comunicación al final del acto, el Juli destacó su orgullo por recibir un premio "muy importante para el sector, para el mundo de la tauromaquia" pero también "entristecido y bastante indignado" porque el ministro de Cultura hubiera decidido "de manera unilateral prescindir de la tauromaquia, excluirla de una manera totalmente injusta". El Juli, que no duda de que "cuando se restablezca el orden y la justicia volverá" el Premio Nacional de Tauromaquia consideró que suprimirlo es "censurar parte de nuestra historia". La obligación de Urtasun como ministro "está en fomentar y en dar a valer nuestras culturas, nuestras tradiciones y la cultura no la decide él, la decide el pueblo, que no es de izquierda, no es de derechas, es de la gente que le gusta la tauromaquia" insistió el matador, retirado en 2023 al cumplir 25 años de alternativa.

Antecedentes

El BOE ya había dado oficialidad el pasado 5 de septiembre a lo que era una muerte anunciada desde primeros de mayo. El Premio Nacional de Tauromaquia, única concesión económica de los presupuestos generales del Estado al mundo del toro, quedaba cancelado. Era un empeño personal de Ernest Urtasun, ministro de la cuota de Sumar en el gobierno de Pedro Sánchez. No había vuelta atrás…

Urtasun destaco en sus años de eurodiputado Bruselas por su militancia ecologista desde el papel de vicepresidente del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea. En su opinión el toreo es “una actividad, injusta, sádica y despreciable” y lo tenía en el punto de mira cuando recibió la cartera de Cultura. El actual ministro de Cultura, además, se distinguió en la declaración de rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que anuló de derecho la abolición catalana.

El premio había sido creado hace una década a raíz del cacareado traspaso de competencias taurinas desde el Ministerio del Interior al de Cultura. Fue la guinda de un proceso alentado por Alfredo Pérez Rubalcaba –que había recibió a la crema del escalafón taurino en 2010- que entonces detentaba la cartera de Interior dentro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reconoció entonces el hecho taurino como una disciplina artística.

Este reconocimento ya no ha sido convocado en 2024 y ha quedado eliminado definitivamente del listado de premios nacionales de Cultura en base a una fantasmal consulta pública que precedió la orden ministerial de supresión. El de tauromaquia, dotado con 30.000 euros, estaba unido a los que se siguen entregando en otras disciplinas artísticas como las bellas artes, el teatro o la música.

En cualquier caso, la eliminación de este reconocimiento no deja de formar parte de un indisimiulado afán abolicionista que choca con la legislación vigente que blinda, protege y promueve la fiesta de los toros. La tauromaquia sigue formando parte de las competencias del Ministerio de Cultura y está declarada Patrimonio Cultural de España, tal y como figura en la ley 18/2023 por más que Urtasun proclamara en su momento que el toreo “no merece ser legal en el ordenamiento jurídico”. Urtasun habla de “tortura” e invoca una supuesta “mayoría social” contraria a la fiesta. “Habrá que ver qué medidas tomamos para ello” señaló en su momento el ministro obviando la obligación legal de garantizar la protección y la promoción del hecho taurino

El Premio Nacional de Tauromaquia se instauró por una orden ministerial de 2011 y recayó en su primera edición, la de 2013, en el diestro sanluqueño Paco Ojeda. La lista se iría ampliando con el célebre fotógrafo valenciano Canito, la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda de Madrid, el ganadero Victorino Martín Andrés, el matador de toros valenciano Enrique Ponce, el jerezano Juan José Padilla, el Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Ferias de Novilladas y la Fundación del Toro de Lidia. En 2021 fue premiado el diestro Morante de la Puebla que donó la dotación económica -30.000 euros- a la Casa de la Misericordia de Pamplona que, precisamente, sería distinguida con este Premio Nacional de Tauromaquia en la edición de 2022.