Mariscal Ruiz representa a Andalucía en la Final de la Liga Nacional de Novilladas

Todo está preparado. Mariscal Ruiz tiene los deberes hechos para dirimir la final de la Liga Nacional de Novilladas que se celebra el próximo domingo en la plaza de Sanlúcar de Barrameda. El joven novillero de Mairena del Aljarafe, que se alzó el pasado mes de mayo con la victoria del V Circuito de Novilladas de Andalucía, alternará con los ganadores de los distintos circuitos regionales en un festejo coral en la el competirá con Borja Escudero, triunfador del Circuito Valenciano de Novilladas; Sergio Sánchez, triunfador del Circuito de Extremadura; Cid de María, finalista que ocupa el puesto de Jarocho, triunfador del Circuito de Madrid que ya tomó la alternativa y El Mene, triunfador del Circuito de Castilla y León. Los novillos reseñados para la ocasión pertenecen al hierro de Fuente Ymbro.

Mariscal se encuentra así a las puertas de añadir una línea más a su breve pero intenso currículum taurino. La temporada 2023, aún como novillero sin picadores, ya la había cerrado con la victoria del certamen Camino hacia Las Ventas. Antes había sido el segundo clasificado del Ciclo de Promoción de Nuevos valores celebrado en la plaza de la Maestranza que le avaló para torear –con un permiso específico- el festival organizado en la plaza de la Maestranza a beneficio de la Hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alalá. Aquel día volvió a dejar una gratísima impresión, avalada con el corte de una oreja.

Era el fin de una fase y el comienzo de otra, la de su etapa como novillero con picadores que iba a iniciar, precisamente, dentro del V Circuito de Novilladas de Andalucía. Comenzó en Aracena, el mismo día que debutaba con caballos; se clasificó en Úbeda y llegó a la final de la plaza de la Maestranza, el pasado 12 de mayo, cortando una oreja e imponiéndose a sus rivales Javier Zulueta y El Mella.

Tiempo de cambios

En la segunda parte de la temporada, ha podido hacer el paseíllo en las principales citas del calendario novilleril, como Villaseca, Arganda, Arnedo y Guadarrama, “unas tardes que me han servido para coger el rodaje en el escalafón y que mi nombre empiece a sonar de cara a entrar el año que viene en las plazas de primera como Madrid, Valencia y, sin ninguna duda, Sevilla”, aprecia el novillero de Mairena antes de afrontar la final del próximo domingo en Sanlúcar.

Si tiene que analizar su primera temporada con caballos destaca “el gran cambio que se nota del eral al utrero, eso es lo que más me ha sorprendido”. “No solo es el comportamiento del animal lo que marca la diferencia”, aprecia, sino también “la expresión; se le nota más hecho y trasmite una seriedad que solo el que está delante es capaz de percibir”.

Llega la última gran cita de la temporada, la Final de la Liga Nacional de Novilladas del próximo domingo. Y será en su región, añadiendo una motivación especial “después de ver la dureza del toreo en los pueblos de Madrid”. Mariscal Ruiz afronta este compromiso trascendental “en un momento de mayor madurez y consciente de la responsabilidad que conlleva la tarde”. “Esto no es nada fácil”, sentencia.

La campaña de 2025 está cada vez más cerca. “Es una temporada en la que me juego todo y me tengo que entregar” argumenta el novillero sevillano, consciente de la dureza de la profesión . “Si no doy un golpe y rompo, mi carrera se quedará estancada”, reconoce Mariscal que, en cualquier caso, confía en sus propias posibilidades. “Las capacidades las tengo, confío en mí y creo que todo va a salir como lo tengo planeado en mi cabeza”, concluye el novillero.