El matador de toros Paco Uñrea ha anunciado en rueda de prensa en Valencia que reaparecerá en la ciudad del Turia en la próxima Feria de Fallas, tras la cornada que sufrió en la pasada Feria de Albacete.

Según el torero, su intención "es torear en Fallas, ahí será mi reaparición". En su primera aparición pública tras el percance, Ureña ha dado las gracias en primer lugar "a todas las personas que han hecho posible que hoy esté aquí y que día tras día me han estado apoyando".

Ureña ha explicado: "Mi miedo era no poder seguir toreando, seguir siendo torero, y la vida me ha dado esta oportunidad. Por eso aguanté aquel día en Albacete... En ningún momento se me pasó por la mente no volver a torear y los que me conocen bien también lo pensaron... He vuelto, nunca me fui aunque tuve que descansar".

El espada, quien ha tenido un fuerte apoyo en Juan José Padilla, ha señalado sobre ello: "Ha estado muy pendiente y cerca de mí, él es un motivo para mirarse y superar esta circunstancia".

Paco Ureña ha referido los motivos de que Valencia sea la plaza elegida para su reaparición. "Si no lo hiciese en una plaza de primera y con un toro de primera no sería Paco Ureña; el segundo motivo es obvio, esta es una plaza que ha sido y es de las más importantes de mi carrera, hay una comunión especial... Tenía claro el lugar sin haberme puesto delante de ningún animal, ni tan siquiera una becerra".

Sobre su estado físico, ha comentado: "La visión es irreversible, no voy a volver a ver, era consciente y lo fui desde el minuto cero, desde que me pegó con el pitón en el ojo. Sabía que no iba a recuperar la visión por tal y como fueron las sensaciones". Acerca de la adaptación sobre su nueva situación, ha concretado: "En mi mente no hay ningún problema, los problemas de visión los estoy trabajando para suplir el ángulo que el ojo ya no ocupa".