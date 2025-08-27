Morante tampoco podrá reaparecer en Almería

Tampoco podrá ser en Almería. Morante no podrá reaparecer este jueves en el festejo estrella de la feria de la Virgen del Mar de Almería abriendo un cartel que completaban el malagueño Fortes y el sevillano Juan Ortega. Aunque se había dado prácticamente por hecho, el genio de La Puebla tendrá que esperar, al menos, una semana más para enfundarse el vestido de torear por las complicaciones en la cicatrización de una herida que está dando más problemas de los inicialmente previstos. El próximo objetivo se ha fijado en Melilla, el 3 de septiembre.

El propio torero había propiciado un cambio en las ganaderías a lidiar en Almería, buscando toros de El Vellosino que sustituyeran a los anunciados de El Parralejo que, con los de Álvaro Núñez, tenía que haber lidiado este jueves en el coso de Vilches. Morante, precisamente, se encontraba este martes en la divisa charra ultimando su puesta a punto antes de tomar la decisión definitiva que, pese a los rumores insistentes a favor, ha sido negativa.

Son ya 18 días en el dique seco desde que Morante cayera herido el pasado 10 de agosto en Pontevedra en la cima de una impresionante racha de triunfos espoleada por una descarnada entrega en la cara de las reses que llevaba aparejada la posibilidad del percance. Conviene recordar que la cornada de Morante, que afectó al muslo derecho, mereció el pronóstico de ‘grave’ por el equipo médico que le atendió en la enfermería del coso gallego antes de ser trasladado a la clínica Quirón donde sería intervenido finalmente. Pero a ese percance había que sumar las secuelas de otros golpes sufridos en la temporada, especialmente la fortísima paliza recibida el pasado 8 de agosto en la llamada Corrida de los Candiles de Marbella en la que cortó un rabo, subido a las olas de su propia primacía. Morante seguía triunfando pero estaba, literalmente, molido.

Morante, en Pontevedra, en las horas posteriores al percance. / M.G.

Una intensa agenda

Además de Almería, Morante perderá previsiblemente las corridas de Alcalá de Henares edel día 29 y la del 30 en Linares, plaza en la que protagonizó la polémica espantada en unión de Manzanares que preludió el definitivo corte de la pasada campaña. Tampoco podrá finalizar el mes de agosto en San Sebastián de los Reyes.

El mes de septiembre, que hace tiempo adelantó al de agosto en densidad taurina, también stá plagado de contratos. Morante estaba anunciado en firme en Palencia y Colmenar Viejo y tiene el punto de mira en la reaparición de Melilla. Después tendría que pasar por los ruedos de Aranjuez, Villanueva del Arzobispo, Don Benito, Navalcarnero, Valladolid, Albacete, Muro, Murcia, Guadalajara, Salamanca, Almodóvar del Campo, Logroño y Sevilla –para dar la alternativa a Javier Zulueta en presencia de Roca Rey- aunque es probable que haya otros compromisos apalabrados.

En octubre también le esperan en Úbeda, Zaragoza y Madrid, plaza en la que hará el histórico doblete de mañana y tarde, encabezando el festival pro monumento a Antoñete que él mismo ha alentado –la estatua se encuentra muy avanzada en el taller de Martín Lagares en la Palma del Condado- y actuando por la tarde en la tradicional corrida del día de la Hispanidad que cerrará la campaña venteña. También se da por hecha su presencia en Jaén el 18 de octubre para cerrar esta nutrida agenda de corridas.

Queda aún por confirmar su presencia en el festival organizado en la plaza de la Maestranza a beneficio de las obras sociales y asistenciales de las hermandades de San Bernardo y el Amor que permanece en plena gestación. La fecha podría moverse del 12 al 19 de octubre para facilitar el concurso del diestro cigarrero que, como es evidente, otorgaría una fachada inmejorable al festejo que debe cerrar la temporada sevillana, la última organizada bajo los actuales parámetros contractuales que vinculan a la Real Maestranza de Caballería con la empresa Pagés.