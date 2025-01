El novillero cordobés Manuel Román reaparece y estrena apoderados

Si el pasado mes de septiembre anunciaba una retirada indefinida, en el estreno de 2025 confirma que volverá a torear. Lo hará de la mano de Antonio Sáez y el popular poeta y hostelero de Villanueva del Ariscal José León, actuales gestores de la plaza de toros de Andújar que han devuelto a sus mejores fueros.

Habrán sido cuatro meses alejado de los ruedos que a la postre, más que una retirada, han constituido un tiempo de reflexión sobre su futuro inmediato como torero. Los nuevos mentores presentaron el proyecto este jueves en la finca La Morantilla, de los herederos de Eliseo Morán, apostando por una alternativa a corto plazo. Sáez y León reunieron a periodistas especializados y allegados del joven novillero en una tienta que sirvió de declaración de intenciones.

Román aseguró que no se arrepiente de la decisión que tomó hace cuatro meses. “En esos momentos había cosas que no me gustaban a mi alrededor y en las últimas tardes no salía a la plaza al cien por cien”, señaló el joven novillero cordobés. “En estos meses -continuó explicando- he meditado sobre todo lo que ha pasado y vuelvo con la ilusión recuperada”. Sobre sus nuevos apoderados añadió que las tardes en las que lo han contratado como empresarios se ha sentido “muy bien tratado”. “Confío totalmente en ellos porque sé que no me van a engañar”, subrayó.

José León, novillero en la década de los 90 y alma del popular restaurante El Potro, aseguró que “Manuel es un torero con mucha sensibilidad y al que hay que cuidar, pero no cuidar delante del toro, sino fuera de la plaza, que se sienta motivado y a gusto. Es un orgullo que se haya dirigido a nosotros”. Respecto al transcurso de la temporada, reconoció que ellos no son “una casa fuerte” pero le podían “aportar cosas”. “Es un muchacho de un concepto muy puro y que cuando se cuaje, puede convertirse en el torero que Córdoba necesita”, apostilló León.

Alternativa a las puertas

Entre los objetivos a corto plazo de sus nuevos apoderados está su presentación en Madrid, el regreso a Sevilla e incluso, si todo cuadra, Antonio Sáez no descarta la alternativa en la próxima Feria de Córdoba. “Aunque no tenemos prisa y el tiempo dirá el camino que tomemos”, matizó. En este sentido, Sáez no quiso anunciar dónde será la reaparición, aunque todo apunta que será en la plaza de toros de Andújar a principios de primavera.

Manuel Román había estado colocado en las primeras citas novilleriles de la pasada campaña aunque el resultado de sus actuaciones delataba que algo no marchaba bien. Desde sus inicios ha estado acompañado por un activo grupo de seguidores que le habían creado un ambiente que se desconocía en la ciudad de los califas desde los mejores –y muy lejanos- tiempos de Finito de Córdoba.

En Córdoba, precisamente, debutó con picadores en 2023 en una prematura encerrona en solitario en la que, pese al resultado numérico final, nada salió como se había previsto. El pasado año también había sido colocado como base de la Feria de la Salud trazada por el empresario José María Garzón sin que, una vez más se diera la vuelta a la tortilla.

En la pasada campaña y de la mano de Carlos Zúñiga, su anterior apoderado, Román pisó los principales escenarios del toreo alternando con compañeros como Marco Pérez y Javier Zulueta. Había toreado hasta la fecha de su retirada casi veinte novilladas en ruedos como Olivenza, La Línea, Arlés, Córdoba, Nimes, Sevilla, Antequera, Navas de San Juan, El Puerto, Souston, Roa de Duero, Gijón, Burgo de Osma, Toro y Pozuelo de Alarcón dejando varios compromisos sin cumplir en su agenda.