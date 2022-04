Un tratado sobre el ritual de 'mactare'

"Sevilla ha vuelto a reestrenar su primavera más deseada". Con estas palabras de Juan Carlos Cabrera, concejal de Fiestas Mayores, se rompió el silencio maestrante que reinaba en el Teatro Lope de Vega para escuchar el Pregón Taurino de la Real Maestranza de Caballería. Cabrera, que sustituyó a Mario Vargas Llosa como presentador de Félix de Azúa, protagonista del acto, aludió al impacto económico que ha tenido en el mundo del toro la pandemia. Algo que ejemplificó con datos: "15.000 puestos perdidos y 50.000 en peligro". Tras ello, hizo una petición de "alianza firme y seria entre el sector taurino y las administraciones" y recordó que los toros "hay que defenderlos de cualquier ataque". Por último, antes de ceder la palabra al pregonero definió a Sevilla como "capital mundial del toreo".

La interpretación de los pasodobles Churumbelerías y Nerva por parte de la Banda Sinfónica Municipal dieron paso a la disertación del escritor y filósofo. Félix de Azúa (Barcelona, 1944) comenzó su discurso aludiendo al día en que se celebra este tradicional acto, el Domingo de Resurrección: "Hoy todo vuelve a la vida". Quiso empezar a hilar sus argumentos aludiendo a su maestro y amigo Mario Vargas Llosa y a la relación de su Arequipa con Sevilla a través del descubrimiento de América. El miembro de la Real Academia Española (RAE) realizó durante aproximadamente 45 minutos un tratado sobre el "mundo rico y denso de la tauromaquia", detallando su visión de una fiesta de "sol, sangre y belleza". A partir de ahí, construyó un pregón en el que habló de la relación entre el ser humano y el toro bravo a través de la historia y desembocando en la actual plaza de toros.

"Es una obra de arte viviente", aseguró De Azúa sobre la tauromaquia, que explicó como una unidad geométrica inalterable formada por el toro, el torero, la plaza y el público. Cuatro pilares que sostienen la fiesta y su texto, muy aplaudido por los asistentes que llenaron el anfiteatro construido para la Exposición Iberoamericana de 1929. Para hablar del toro, ese animal "ideal", se remontó 30.000 años. "El toro actual es el resultado de incontables selecciones", resaltó. Citó la tauromaquia cretense y los grabados de Francisco de Goya. Esa "masa compacta y anónima" que es el público y que el pintor aragonés plasmó como un "friso humano" en sus obras, en las que está presente la muerte. Al igual que lo estuvo en el pregón del intelectual catalán. "No se olvide que matar viene de mactare que es honrar, ofrecer en sacrificio y luego sacrificar algo", dijo De Azúa citando a Ortega y Gasset. Una afirmación que le condujo a analizar el ritual de la suerte suprema: "Sin amenaza no hay corrida y sin riesgo no hay talento". Contundentes aseveraciones que le hicieron insistir en que "el toro debe morir".

La parte final del pregón, que estuvo trufado de ironías y paradojas que provocaron tímidas risas entre el atento público, abundó en la relación entre "un humano no mortal y un animal libre". Así los ve Félix de Azúa, que asegura que en la lidia "el miedo a la muerte se convierte en un arte de vivir". Estas ideas, que flotaron desde el escenario hasta el patio de butacas, finalizaron con reflexiones lingüísticas sobre la riqueza léxica taurina: "Es posiblemente la actividad más productiva de la lengua española, aparte de la creación incesante que provoca la vida cotidiana". Y quiso poner punto y final animando a la afición a ir a los toros: "Vamos ya a la corrida a ver cómo se expone nuestro hermano, cómo se gana la libertad el toro, cómo nos vemos reflejados en ese espejo y cómo un instante de arte, un momento de gloria, da sentido a una vida entera en esta tierra".