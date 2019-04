–(Me observa con atención antes de hablar). Es muy difícil contestar. Son tantas... Algunas me han llenado muchísimo por lo que he sentido delante del toro. Otras por la repercusión. Hay dos faenas:la que hice a Cantapájaros en Madrid –23 de mayo de 2007 en Las Ventas–. Sentí mi proyecto hacia una tauromaquia más honda. Yla otra, el indulto de Orgullito en Sevilla –martes 16 de abril de 2018 en La Maestranza–. Ambas las conseguí por la vía de la tauromaquia que busco.

–Se disfruta de ciertas cosas, pero te sientes víctima, entre comillas, de tu propio éxito. Tuve la capacidad de responder con coraje, con ambición, con fuerza, con honestidad. Me he sentido más feliz cuando he marcado el rumbo de mi trayectoria.

"El silencio de La Maestranza me ha atenazado algunos años un poquito"

Julián López El Juli analiza su historial en Sevilla:“De las cinco Puertas del Príncipe –1999 (no pudo materializarla al ser herido por su segundo toro), 2010, 2011, 2013 y 2018– me quedo con la última, la de Orgullito, fue en la que más me he podido explayar en mi tauromaquia. La más difícil de conseguir fue la de 2013. Venía con mucha presión porque en 2012 me habían dejado fuera de Sevilla. Recuerdo que le corté dos orejas a mi segundo toro, que le pegó una cornada a Niño de Leganés. Era una sensación muy intensa, de presión. Sobreponerse a eso fue difícil. Las dos las conseguí con actuaciones muy completas”.



De su relación con el público de Sevilla, explica:“Algunos años me costó encontrar la idiosincrasia de la afición en una plaza en la que su silencio me atenazaba un poquito. En ese sentido hubo un punto de inflexión con la Puerta del Príncipe de 2010. Desde entonces y hasta el día de hoy ha habido una comunión con el público”.



Respecto al año pasado afirma: "Orgullito superó las expectativas. Me dejó torear de una manera que es difícil. Esa forma de ralentizarse y de humillar".



El torero madrileño refiere sobre la emblemática fecha del Domingo de Resurrección en Sevilla:“Es una fecha con la que yo soñaba con torear desde que tomé la alternativa. Es una fecha que pesa. No me ha obsesionado. Algunos años la he declinado. Después del año pasado asumo esa tarde con total alegría. Es una de las más importantes del año y una tarde de gala”.



Y valora el cartel de esta edición: “Es inmejorable. Todos nos acordamos de Morante. Pero es un cartel rematado. Roca es la máxima revelación. Y Manzanares es de los toreros que más gustan en Sevilla”.

“Mi película preferida es ‘Una mente maravillosa”

El Juli, como Joselito el Gallo, ejerce las 24 horas de torero. Sus aficiones se centran fundamentalmente en el caballo –es un gran jinete, al que vimos rejonear de maravilla en La Puebla del Río–, en el campo y en el toro. Suele ejercitar todo ello en la dehesa extremeña, que califica como su paisaje soñado y en concreto en su finca El Freixo, en la raya con Portugal. En la charla sobre sus gustos personales nos habla de cine:“Me encanta. Me resulta difícil decir una película. Pero una de las que más me gusta es Una mente maravillosa, con Russell Crowe”.



De literatura se centra en la taurina, con la famosa novela de Chaves Nogales sobre Juan Belmonte y la biografía sobre Joselito el Gallo de Paco Aguado. Afirma que no se complica la vida en lo gastronómico:“Me gusta la pasta, el cuchareo y la cocina tradicional y para beber coca-cola y vino”.



–¿Su ciudad? “Sevilla”.



Y si tiene que elegir un lugar para meditar lo tiene claro:“En el campo, en un día tranquilo y en silencio”.



Apuntes de un perfil en el que antepone a todo ello a su familia:“Son mi futuro y mi presente. Por la que hago todos los esfuerzos necesarios”; afirma el torero. / L. N.