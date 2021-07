Cinco toreros triunfadores y un indulto para El Parralejo en la interesante tarde de Campofrío

Tres toros importantes del Parralejo. Con trapío que emociona y bravura que engancha. Un indulto que le gusta a ganadero y publico y cinco toreros dejando sobre el albero todo lo que les dicta su honradez torera dejan una sensación preciosa sobre la tarde de Campofrío y particularmente sobre la temporada onubense que va pasando por encima del Covid como puede.

Campofrío enamora a poco que uno tenga ganas de enamorarse. El marco, la plaza, la historia. Las ganas de ver toros sin mas querencia que la de ser espectador. Sin mas obligación que la de permitir que te acaricie la torería y el buen gusto macerado en madurez que fue capaz de dejar Jesuli de Torrecera frente a ese excelente toro que abrió plaza. Dominó plenamente el escenario el veterano del cartel empapando de sosiego el capote donde se sintió a gusto y entregado el del Parralero. Virtud de bravura, temple y clase que le sirvió al de Torrecera para que de esa amalgama de oficio y ganas se dejara llegar una faena intensa en el conocimiento necesario para embarcar una embestida a esa faena entregada en la nobleza y el temple.

Algo le faltó a esa faena con la que Oliva Soto quiso embarcar por bajo la brusca embestida del segundo de la tarde. Prestancia torera la de este Soto que pocas veces empleó por bajo el estaquillador de la muleta. Toro con más teclas que su hermano anterior pero de una lámina impecable. Sinceramente como pocos toros se han visto en la provincia y me alargaría a decir que hasta en la capital.

Con el tercero llegó el indulto. Un determinado sector de la plaza empleó sus pulmones en proclamar el indulto. Era un poco como el salvar a Willy y el reguero de pólvora se extendió como se extiende ese sentimiento en mil y un indultos.

Me contó el ganadero, Javier Moya, que se llevaban orgullosos un toro que había tenido cualidades grandes en todos los tercios y seguramente fue así. Así que Mario Diéguez, que había dejado una labor de mucha prestancia torera por ambos pitones se terminó ahorrando la suerte suprema aun a costa de escuchar un aviso por esa postura que adoptan los toreros cuando atisban la posibilidad de indultar a su oponente, o sea que se demoran intencionadamente ante esos gritos que piden clemencia. De ello se deriva que Planetario, numero 28 y nacido en septiembre de 2015 se marchase vivo y coleando de la plaza.

Estuvo honrado y torero Alejandro Conquero frente a un novillo desabrido e incierto durante su papel en la lidia. No digo lo de honrado y torero por acudir al tópico sino porque esa fue la actitud de un torero que se vestía de luces después de mucho tiempo y con la actitud de buscarle las vueltas a un novillo que no fue fácil porque voluntad de entregarse no tenia ni recursos para hacerlo. Faena larga porque había que dejar espacio al tesón de hacer brillar ese esfuerzo que estaba ocurriendo en la plaza. Capote y muleta fueron argumentos amigos en las manos de un Conquero que fue de menos a mas hasta construir algo bonito frente a su oponente.

Y algo bonito; emocionante quizás; brutal en su consecución la apuesta que María del Mar Santos dejó escrita frente al novillo que cerró plaza. Tenia poder y estampa el utrero y a la extremeña no se le fue la idea de embarcarlo de lejos presentar la muleta y sin dudas quedarse en el sitio para ligar el toreo y abrochar largos los pases de pecho. Quizás su toreo haya podido sorprender a quienes la veían ayer por primera vez, mas no a quienes hemos andado cercanos a su figura y sabíamos del oficio y la hondura que la extremeña expresa ante el toro, cosa que ayer volvió a realizar

Miren lo de menos es que los toreros cortaran dos orejas cada uno o que salieran en grupo camino de la Puerta Grande. Lo bonito, lo importante, lo vital es que la plaza mas antigua de España acudió una vez más a su cita con los toros y que ese ruedo, grande, lo llenaron de dignidad cinco torero y un hierro ganadero que va ampliando su historial con el brillante juego de sus toros.