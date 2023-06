Enrique Urbizu rodará en Morón una serie para HBO Max

El cineasta Enrique Urbizu, autor de éxitos como La caja 507 o No habrá paz para los malvados, con la que triunfó en los Goya, será el encargado de dirigir la serie Cuando nadie nos ve, un thriller de ocho episodios que adapta la novela homónima de Sergio Sarria, protagonizada por dos mujeres policías que tienen que resolver un crimen en Morón de la Frontera. La serie se rodará principalmente en la localidad sevillana, y otros lugares de Andalucía y Madrid, informó HBO Max en un comunicado.

Serán ocho capítulos de cincuenta minutos cada uno, que cuentan una historia que comienza con la celebración de la Semana Santa en Morón de la Frontera. "Un thriller protagonizado por dos mujeres policías que tratan de resolver una serie de crímenes en un lugar único: la frontera política y cultural de la llamada España profunda y una de las mayores bases militares estadounidenses en el extranjero”, agrega la nota. El suicidio de un vecino y unos extraños sucesos durante la primera procesión de Semana Santa del pueblo marcan el inicio de una investigación por parte de Lucía Gutiérrez, una sargento de la Guardia Civil.

Mientras que Magaly Castillo, una agente especial de la policía militar del ejército de Estados Unidos, es enviada a la base de Morón de la Frontera para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios ocultos del Coronel Douglas Hoopen.

"A lo largo de mi trayectoria profesional he realizado varios thrillers con diferente intensidad y temáticas. Cuando nadie nos ve supone para mí una primera y excitante incursión en el serial televisivo de detectives, de investigación pura”, señaló Urbizu.

"Cuando nadie nos ve es una apuesta por el thriller más puro, en el que se exploran los límites de diferentes fronteras en la temática y la narrativa. Por supuesto, está la frontera entre el bien y el mal, pero también los choques entre dos formas de vida entre países y culturas, y el peso de la tradición”, explicó por su parte el productor ejecutivo, Miguel Salvat.

Cuando publicó su novela, que está editada por Espasa, el escritor y guionista Sergio Sarria (Málaga, 1979) habló de la riqueza dramática que escondía un paisaje como Morón de la Frontera, cuyos habitantes conviven con la base aérea. "Tenemos un pueblo típico andaluz y dentro otro de Texas, con su autocine, su bolera, su liga de béisbol. Me pareció tan aprovechable que me tiré de cabeza”, contaba el autor a este periódico. "La base tiene mucha influencia en Morón. Por ejemplo, Raimundo Amador no existiría tal como lo conocemos sin la base”, opinaba el escritor malagueño afincado en Sevilla, cuyo libro El hombre que odiaba a Paulo Coelho inspiró ya la serie Nasdrovia, de Movistar +.

Sarria aseguraba en esa entrevista que "en el género negro, suele haber personajes masculinos y testosterónicos, pero a mí me apetecía que la protagonista fuese mujer, en un cuerpo como el de la Guardia Civil que tradicionalmente es masculino y en un entorno rural donde a veces una mujer con carácter e independiente podía chocar más. Me abría muchas más posibilidades. En los thrillers que he leído, la parcela privada de los hombres interviene poco. En una mujer su parcela privada no se puede parar. La vida no se detiene aunque tengas un caso”.

Cuando nadie nos ve es una serie producida por Zeta Studios para Warner Bros. Discovery, para la que ya se ha iniciado el casting y que se estrenará en 2024 en Max. Es la primera serie producida en España para Max, el nuevo servicio de streaming que sustituirá a HBO Max a comienzos de 2024, uniendo todo el contenido de esta plataforma con lo mejor de Discovery+. Max ya está disponible en Estados Unidos, llegará a América Latina a finales de este año y a comienzos de 2024 se lanzará en 22 países europeos, incluido España.