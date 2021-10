Análisis 'Back 4 Blood'

Más de diez años han pasado desde que Left 4 Dead 2 se estrenara en el mundo de los videojuegos presentando una fórmula lo suficientemente adictiva como para que, a día de hoy, todavía sean muchos los jugadores que incansablemente vuelven a sus servidores para pelarse a cientos de zombis. La obra, de Turtle Rock Studios, supuso un antes y un después dentro del género de la acción en primera persona, con una jugabilidad ágil, tensa y frenética, imprescindible para los amantes del cooperativo y las partidas cortas sin demasiada parafernalia.

Ahora, en 2021, nos llega un título del mismo estudio, pero sin el sello de Valve a sus espaldas: Back 4 Blood, una suerte de inspiración que bien podría llamarse Left 4 Dead 3 pero que publica Warner Bros. Interactive con el objetivo de revivir y potenciar una fórmula que, decimos desde ya, va a ser explotada y disfrutada durante todo lo que queda de generación.

Objetivo: llegar al refugio y no morir en el intento

El grueso de la obra reside en su modo cooperativo online, donde cuatro jugadores tendrán que ir desde el inicio del nivel hasta el refugio sorteando hordas de zombis de diversa índole. La estructura, que se divide en tres niveles, es perfecta para mantener la atención durante toda la partida, y las fases de preparación en los pisos francos, donde nos prepararemos para la siguiente escaramuza, nos hace respirar un poco de calma antes de la siguiente batalla.

Los que disfrutaron -o disfrutan- Left 4 Dead seguro que están salivando leyendo estas líneas, y no es para menos. Además de los zombis tradicionales también nos iremos encontrando con mutaciones más poderosas que acabarán con nosotros si el equipo no está lo suficientemente compenetrado: si pretendemos ir a la nuestra morderemos el polvo en menos de un minuto, avisados estáis. Hay enemigos que nos inmovilizan y que tendrán que ser derribados por un compañero; otros que al explotar nos dejarán inconscientes; otros que nos llevarán a su guarida si no les atacan antes… La colaboración del equipo es fundamental, por lo que tener un ojo puesto en nuestra seguridad y otro en la de nuestros compañeros es una constante de la que no podemos prescindir.

Esto hace que la obra respire un auténtico clima de tensión donde cada horda puede ser la última, lo que también se traduce en una liberación de dopamina cuando llegamos al refugio. Los niveles son profundos, con situaciones únicas que van poniendo sobre la mesa algunas mecánicas muy divertidas y variadas siempre manteniendo un tono lúgubre y oscuro.

Amplificando la fórmula

Hasta aquí podríamos hablar de un nuevo videojuego de la serie Left 4 Dead, lo que sería suficiente para contentar a sus seguidores. Sin embargo, el estudio ha decidido dar un golpe sobre la mesa y actualizar todos los elementos que componen la obra para darle mucha más chicha a su ya de por sí alabada rejugabilidad.

En primer lugar, hablamos del arsenal, que ahora se potencia no sólo con decenas de armas de todo tipo (corto alcance, largo, armas cuerpo a cuerpo, etcétera), sino también con su correspondiente algoritmo de nivel y rareza, fomentando así la exploración de los niveles para llegar al siguiente refugio de la mejor manera. La personalización más allá de la estética también tiene cabida, con los correspondientes accesorios para mejorar la cadencia, la capacidad del cargador, el silenciador para no dar la alarma a los enemigos… Y un largo etcétera.

Esto, como decíamos con anterioridad, hace que la fase de preparación sea una de las más importantes para hacer frente a un nivel, pues tendremos, de nuevo, que coordinarnos con nuestro batallón para ver qué jugador se dedica a ser el tanque; quién se queda con la parte de auxilio; quién lleva los molotov… Etcétera. La comunicación es clave.

Pero la historia no acaba aquí. Turtle Rock Studios ha decidido dar un paso más allá en el sistema de progresión para fomentar la rejugabilidad una y otra vez, sobre todo en los niveles más altos de dificultad, que, queremos decir, son extremadamente frustrantes si no nos coordinamos. Y aquí entran en juego las cartas y los mazos: cada personaje cuenta con una carta de personaje con una habilidad especial, y, a medida que vayamos progresando, iremos consiguiendo cartas que nos dotarán de habilidades y potenciadores de cara a la horda, permitiéndonos llevar hasta 15 cartas por jugador. Aquí la idea es preparar cada a uno con su estilo de juego, coordinarse con el resto y, sobre todo, tratar de hacer frente a las cartas que juegue el bando de los zombis. Son miles las posibilidades y debemos decir que el juego, nunca mejor dicho, juega muy bien sus cartas en los niveles de dificultad más alto.

Por otra parte, y para darle un poquito más de variedad al título, también está disponible un modo apodado Nube, que no es más que una modalidad de enfrentamiento donde encarnaremos tanto al equipo humano como al zombi en una suerte de battle royale que sirve como modo distendido.

Zombis de nueva generación

Como videojuego, Back 4 Blood cumple sobradamente en su aspecto técnico, siempre teniendo presente que es un título donde prima el rendimiento más que la calidad ultra realista. En este sentido, tanto efectos como modelados cumplen perfectamente su cometido, manteniendo la tasa de imágenes por segundo siempre estable. No estamos delante de un título que nos deje boquiabiertos en cuanto a técnica, pero sí que lo hará en cuanto a fluidez. Por su parte, la banda sonora y efectos están lo suficientemente integrados como para sernos útiles dentro de cada partida, identificando en todo momento qué nos va a llegar y por dónde.

En definitiva, un auténtico regalo no sólo para los amantes de los videojuegos de acción en primera persona de corte cooperativo, sino también para aquellos usuarios del mundillo que quieran descubrir qué se siente al formar equipo con un escuadrón en partidas lo suficientemente rápidas y dinámicas como para tenernos en tensión durante horas. Un auténtico destrozanervios que nos invita a mejorar en cada partida y que pondrá nuestra pericia con el mando a prueba en todo momento.