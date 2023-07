'Blade Runner 2033 Labyrinth', detalles del juego que narra lo sucedido entre las dos películas

Los ejecutivos de Annapurna Interactive han presentado las características principales de Blade Runner 2033: Labyrinth, un nuevo videojuego que toma como inspiración el universo presentado en el año 1982 con la película dirigida por Ridley Scott. Por el momento tan solo podemos hacernos una idea del aspecto plástico de la producción, que parece esforzarse en mantener la atmósfera noir de la franquicia, pero según anticipan desde el estudio de desarrollo con base en West Hollywood, California, la historia será totalmente original y pasará automáticamente a formar parte canónica dentro de la franquicia.

La historia será canon

El título ha sido presentado durante el Annapurna Interactive Showcase y será el primer proyecto forjado íntegramente por la compañía, que es más conocida como distribuidora que como desarrolladora, pero que cuenta con un estudio dirigido por Chelsea Hash (What Remains of Edith Finch). Hasta el momento no hay fecha de lanzamiento para el título, que estará disponible para "PC y consolas", y que tendrá lugar entre los eventos de las dos películas de la saga: Blade Runner, que desarrolla su historia en el entonces futuro de 2019, y Blade Runner 2049, que tiene lugar en el año mencionado en el título.

Según se deja entrever en la presentación, el capítulo pretende mostrar la nueva vida de un policía que se ganaba la vida cazando replicantes (que son los androides con una apariencia muy realista que se usaban para realizar varios trabajos) cuando no quedan objetivos que perseguir, ya que todos han sido desactivados después de los eventos con los que comienza el videojuego y finaliza la primera cinta.

De la pantalla grande a los monitores

Para acompañar la información se ha distribuido un clip de vídeo narrado por un personaje, que, guardando el anonimato, relata como perdió recientemente su trabajo como cazador de replicantes en Los Ángeles, hasta que ha sido convocado por sus superiores para comenzar una nueva misión. La franquicia ya se convirtió en videojuego en 1985 con un Matamarcianos para Commodore 64, Spectrum ZX, así como para Amstrad CPC, que en 1997 se acompañó de una aventura gráfica de Westwood Studios para PC. Precisamente este título recibió una versión remasterizada para consolas en 2022.

El guion de la película original, protagonizada por Harrison Ford se basa parcialmente en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En cambio, la secuela, dirigida por Denis Villeneuve (Dune) en 2017, expande el mismo universo con Ryan Gosling como protagonista. Además de los dos largometrajes, hay una serie confirmada para estrenarse en Amazon Prime Video: Blade Runner 2099, que ha desplazado su puesta de largo hasta 2024 debido a la actual huelga de guionistas que mantiene paralizadas varias producciones en Hollywood.

Sinopsis

“Muchas personas perdieron cosas en el apagón. Tuve suerte, acabo de perder un trabajo. Pero ahora me quieren de vuelta. Blade Runner 2033: Labyrinth de Annapurna Interactive, trae la franquicia de vuelta a los juegos por primera vez en 25 años. Ambientada entre la película original y 2049, Blade Runner 2033 tiene lugar después de los eventos del apagón y pregunta: ¿qué hace un Blade Runner cuando no quedan replicantes para cazar?”