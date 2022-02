Chrono Cross: primeros detalles de la edición revitalizada del clásico de culto

Desde hace semanas han ido creciendo los rumores sobre una posible remasterización de ‘Chrono Cross’, el icónico RPG (role-playing game) de la primera PlayStation que todavía no se había publicado en Europa. Y queridos amigos, la rumorología ha acertado de pleno, porque Square Enix ha confirmado que ‘Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition’ se publicará en formato digital en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y en Steam el 7 de abril de 2022. El nombre que se ha adoptado para la edición también se refiere al contenido que lo completa, ‘Radical Dreamers- El tesoro prohibido’, un videojuego de aventuras basado en texto publicado para Sattelaview en 1996 y que constituye la base de la historia original.

Una imperecedera historia sobre la amistad

‘Chrono Cross’, sigue las peripecias de Serge, que tropieza con otro mundo y descubre la conexión entre su existencia y el futuro de su planeta. Una historia clásica de aventuras y amistad con uno de los mayores elencos de personajes jugables de cualquier juego de rol. Con más de 40 miembros potenciales de grupo, cada uno aporta su propia afinidad de elementos y habilidades. Con ellos podremos embarcarnos en una aventura que se plasma sobre ilustraciones del diseñador de personajes original, Nobuteru Yuuki y música remasterizada del compositor Yasunori Mitsuda, junto a varias características adicionales en forma de gráficos mejorados, opciones para desactivar los encuentros de combate y modelados de personajes en 3D convertidos a HD.

Preparado para las nuevas audiencias

En realidad, todas las fuentes se han convertido a HD, pero también se pueden cambiar a SD (con un aspecto tipo píxel) dentro de los ajustes. Si repasamos el resto de elementos inéditos y funciones nuevas encontramos una opción para desactivar los combates aleatorios; la posibilidad de cambiar la velocidad del juego (lento y rápido), que en la versión original se desbloquea al terminar la aventura; Filtrado de fondos; Posibilidad de elegir entre tres modos de pantalla diferentes: normal, pantalla completa y con zoom (25 %); Combate automático; Potenciadores de combate y una función que propone combates más sencillos. También se ha implementado un filtro que suaviza el aspecto de los fondos y la mayoría de las canciones han recibido un nuevo tratamiento de Yasunori Mitsuda para proporcionar un sonido de mayor calidad.

El tesoro prohibido

El juego llega acompañado de ‘Radical Dreamers- El tesoro prohibido’, una aventura de texto que narra la historia alternativa de Serge, Kid y Maguile, el grupo de ladrones conocido como “Radical Dreamers”, que se desarrolla en un mundo paralelo. La propuesta argumental lanzada originalmente en 1996 para Satellaview y que hasta ahora no era posible jugar en otras consolas, se compone de siete historias a las que se va accediendo cada vez que se completa una de ellas. Con Masato Kato como guionista, la serie de relatos conecta con ‘Chrono Trigger’ y es la base que sirvió para la historia de ‘Chrono Cross’